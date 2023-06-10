وزير التموين: تنويع مناشئ استيراد اللحوم لتأمين احتياجات المواطنين

كتب ـ مدحت وهبة

أكد الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على قيام الوزارة بتنويع مناشئ استيراد اللحوم لتأمين احتياجات المواطنين، وأن الوزارة قامت بالتعاقد على توريد لحوم حية من جيبوتي، ووصلت أول شحنة منذ أيام بالإضافة إلى استئناف توريد اللحوم من السودان بمعدل 150 رأس يوميا يتم نقلها بالصنادل في النيل إلى أسوان.

وأوضح المصيلحي، أنه تم التعاقد على لحوم مجمدة من البرازيل والهند لزيادة المطروح في الأسواق خلال الفترة القادمة، وأن الوزارة قامت بالاتفاق مع وزارة الأوقاف لتنفيذ صكوك الأضاحي.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية منذ قليل أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، وتم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة احدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية .

وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة السويس على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات تقرب من 1.5 مليار جنيه، وسيخدم محافظات إقليم قناة السويس، لافتا إلى المستودعات الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى، وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد او الهدر وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام وستحدث نقلة نوعية فى منظومة التجارة الداخلية .

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء أول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس في الفترة من 18 الى 24 شهرا ، وأن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون ،الأمر الذى سيمكن وزارة التموين وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة، وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف علي انواع واحجام السلع التي تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من٢٥ سلعة أساسية وتموينية حيث سبق وتم توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر كمرحلة أولى وذلك عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة تعقبها بعد ذلك المرحلة الثانية .