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وزير التعليم يهنئ الطالبة "منة الله" الأول بإعدادية كفر الشيخ ويوجه بدخولها stem

السبت، 10 يونيو 2023 10:45 م
وزير التعليم يهنئ الطالبة "منة الله" الأول بإعدادية كفر الشيخ ويوجه بدخولها stem الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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الدكتور رضا حجازى يوجه بإلحاق "منة الله" بمدرسة STEM عقب اجتيازها الاختبارات المقررة وتحمل الوزارة مصاريفها الدراسية. 
 
 
أجرى الدكتور رضا حجازي اتصالا هاتفيا بالطالبة منة الله عماد الأول مكرر على محافظة كفر الشيخ بالمرحلة الإعدادية لتهنئتها بحصولها على المركز الاول ، موجها لها خالص الامنيات بالنجاح والتوفيق الدائم.
 
وقد وجه الدكتور رضا حجازي بالتحاق الطالبة منة الله بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، بناء على رغبتها، وذلك عقب اجتيازها الاختبارات المقررة للالتحاق بالمدرسة، على أن تتحمل الوزارة كافة مصاريفها الدراسية طوال السنوات الثلاثة للدراسة بشرط استمرار تفوقها.
 
وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة لا تتوانى عن دعم المتفوقين والموهوبين ورعايتهم بكافة السبل المتاحة لإتاحة الفرصة لهم لأن يكونوا عناصر فاعلة ومؤثرة في مستقبل الوطن.
 
 

التربية والتعليم

الطالبة منة الله

الأولى مكرر على محافظة كفر الشيخ

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا



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