الرى تشن حملة لإزالة آبار المياه الجوفية المخالفة بغرب الدلتا

كتبت أسماء نصار

‫شنت لجنة من الإدارة العامة للمياه الجوفية بغرب الدلتا التابعة لوزارة الرى اليوم حملة لتنفيذ إزالة الآبار المخالفة بأحد المزارع ليصبح إجمالى ما تمت إزالته 8 آبار، وجارى الإعداد لازالة عدد آخر من الآبار المخالفة في إطار إنفاذ القانون والتأكيد علي تشديد الرقابة علي الأنشطة المتعلقة بالمياه الجوفية وحفاظاً على الخزان الجوفى من السحب الجائر بنطاق مدينة سفنكس .

‎و تحرص وزارة الموارد المائية والري على تحقيق الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية ، للحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام ، وإعتماد النهج العملي فى الإدارة ، وتنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم ، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة مما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة قد تصل الى حوالى كيلومتر بالإضافة الى التكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه .

‎الجدير بالذكر أن المياه الجوفية تعد من مصادر المياه الهامة التى تخزن داخل الأرض فى الفراغات بين الرمال والأتربة و الصخور، وتشكل هذه المياه طبقات مائية تعرف باسم طبقات المياه الجوفية، وتعتبر جزءا من دورة المياه الطبيعية على الأرض، وتتحرك تلك المياه بشكل مستمر لكن حركتها أبطأ من حركة المياه السطحية بسبب الممرات الضيقة التى تمر فيها من خلال المسامات والفراغات واحتكاكها بالصخور، وبسبب تأثرها بالقوى الكهربائية الساكنة .