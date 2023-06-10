التموين: احتياطي القمح يكفى أكثر من 5.9 شهر واستمرار التوريد حتى آخر أغسطس

كتب مدحت وهبةِ

صرح الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 5.9 شهر، وأن معدلات توريد القمح المحلي خلال العام الحالى مرتفعة، وبلغ حجم التوريد المحلي نحو 3.44 مليون طن قمح حتى الآن، لافتا إلى استمرار موسم توريد القمح المحلي حتى نهاية أغسطس المقبل.

وأضاف الوزير أن ما تم استيراده من القمح منذ بداية العام المالي الحالي بلغ أكثر من 3 ملايين طن قمح أن قيمة السلع التموينية تقدر شهريا بما قيمته 4 مليارات جنيه شهريا، لافتا إلى أن تقليل الفاقد بنسبة 5% من الهادر يوفر نحو 200 مليون جنيه شهريا ًأن مدة إنشاء المستودع ستستغرق عامين وسيتم اقامته و ادارته على أحدث النظم والوسائل التكنولوجية حيث سيتم دخول وخروج السلع بشكل مميكن.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية منذ قليل أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية وتم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

وأشار الوزير إلى أن المخزن سيعمل على خدمة محافظة السويس ،ومنطقة القناة ،وجزء من محافظة الشرقية،و سيتم خلال المرحلة المقبلة وضع حجر الأساس لمستودعين آخرين في محافظتى الأقصر والفيوم وأن المستودعات الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية للبنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية.

من جانب آخر، قال المصيلحي ردا على سؤال بأن الدعم الاستثنائي الذي تقدمه الوزارة للفئات الأولى بالرعاية والمزمع الانتهاء منه في 30 يونيو الحالي، إنه سيتم البت فى ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

من جانبه قال محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس إنه سيتم إزالة كافة العقبات التى تعيق تنفيذ المشروع، منوها بأنه سيتم تعيين مسؤول من المحافظة لمتابعة مراحل التنفيذ.

وأضاف أن مخزن يقع في منطقة استراتيجية فهو قريب من 3 مؤانى بالإضافة إلى قربه من طريق السخنة الذي يتم تطويره، كما تعمل المحافظة حاليا على تطوير المنطقة المقام عليها المخزن.