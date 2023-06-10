الأعلى للجامعات يناقش أساليب تصنيع لوحات المرور بخامات محلية للحد من الاستيراد

كتب محمد صبحى

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث أعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات والملفات الهامة بقطاع الدراسات العليا والبحوث في الجامعات، منها:

• التقرير المبدئي للجنة المشكلة لدراسة نموذج الأعمال المناسبة للاستثمار في المحتوى الرقمي المتاح على منصة المجلات العلمية المحلية التي يستضيفها بنك المعرفة المصري، والقواعد الموحدة لعمل مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وذلك في ضوء ما وضحته د.عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والمشرف العام على بنك المعرفة المصري في هذا الشأن.

• التقرير المبدئي للجنة المشكلة لدراسة دعم تدويل النشر لقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والآداب، وتحفيز الباحثين في هذا القطاع على النشر باللغة الإنجليزية في (Scopus, web of science).

• الإحاطة بما قامت به الجامعات لتنفيذ النقاط البحثية التي قدمها السادة نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والبيئية بكافة المحافظات، وتفعيل دور البحث العلمي في مواجهة القضايا الهامة التي تواجه المجتمع.

• الاطلاع على بيانات البرامج الدراسية المفعلة بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات والمصروفات الدراسية لكل برنامج؛ لرفعها على منصة الوافدين بالوزارة.

• استعراض التكليفات الصادرة للجهات البحثية والجامعات للتوصل إلى أساليب تصنيع لوحات للمرور بخامات محلية؛ للحد من الاستيراد، وتوفير النقد الأجنبي.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدراسة ومناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بمسابقة MOSAIC والخاصة بالابتكار وربط الصناعة بالجامعات والمراكز البحثية وتعميمها، لتشمل الجامعات والمراكز البحثية خارج مصر، وذلك لاعتماد المسابقة وأدوات قياسها كتصنيف للجامعات والمراكز البحثية في الابتكار، وربطها بالصناعة داخل وخارج مصر.

وأحيط المجلس علمًا بتوصيات المؤتمر السنوي الثاني للدراسات العليا في مجال العلوم التطبيقية الذي عقد بجامعة بنها في الفترة من 10-11 مايو الماضي.

كما أحيط المجلس بتقرير الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي، بشأن أداء التقويم الذاتي للجان أخلاقيات البحث العلمي، ودليل اعتماد للجان أخلاقيات البحث العلمي 2024.