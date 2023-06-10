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مياه الشرب بالجيزة تنفى انقطاع الخدمة عن بعض المناطق بالمحافظة

السبت، 10 يونيو 2023 02:28 م
مياه الشرب بالجيزة تنفى انقطاع الخدمة عن بعض المناطق بالمحافظة انقطاع المياه
كتبت - مرام محمد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه لا صحة لما تتداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن انقطاع المياه عن مناطق "هضبة الأهرام، إسكان الشباب، إسكان الضباط، كفر غطاطي، منشأة البكاري، كوم بكار، كفرة نصار، عزبة جبريل، الكوم الاخضر، فيصل والهرم ومتفرعاتهما من الطالبية حتى المنصورية".
 
وأوضحت أنه يتم التنويه مسبقاً عن انقطاع المياه وتوضيح أسباب الانقطاع على الصفحة الرسمية للشركة وكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة.
 
واستعرضت الشركة أن قنوات التواصل مع الشركة، والتي  تشمل الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.
 
 
 

مياه الشرب بالجيزة

انقطاع المياه بالجيزة

هضبة الاهرام

الجيزة

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