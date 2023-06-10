اليوم السابع
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الصحة توجه رسالة عاجلة للأطفال لمنع الإصابة بالحساسية الحشرية

السبت، 10 يونيو 2023 06:29 م
الصحة توجه رسالة عاجلة للأطفال لمنع الإصابة بالحساسية الحشرية وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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حذرت وزارة الصحة والسكان من إصابات الأطفال بمرض الحساسية الحشرية والتعرض لمضاعفاته التى تصل إلى حد حدوث التهابات شديدة بالجلد خاصة في فصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة.  
 
وأضاف الدكتور حسن الفكهانى أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب جامعة المنيا، أن مرض الحساسية الحشرية من الأمراض التى تحدث بسبب التعرض للسعات بعض الحشرات والذى ينتشر بين الأطفال نتيجة لعدم قدرة جهازهم المناعى على مواجهة لسعات الحشرات ما ينتج عن ذلك حبوب وحكة في الجلد.
 
وتابع : في الحالات الشديدة يحتاج الالتهاب الذى يحدث للجلد لجرعات شديدة من الكرتيزون وتابع : يحدث المرض والاصابة بالحساسية الحشرية بين الأطفال صغار السن ويتم الوقاية من المرض بتغير الملابس والحصول على حمام بارد يوميا خاصة بعد اللعب والمحافظة بصفة مستمرة على النظافة الشخصية.
 
وأشار الفكهانى الي أنه يجب اتباع تعليمات الطبيب قبل الحصول على الأدويةمضيفا أن الأطفال الصغار هم الأكثر عرضة للاصابة بالمرض.
فكهانى
الدكتور حسن الفكهانى أىستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب جامعة المنيا

 


الصحة

الاطفال

الحساسية الحشرية

التهاب الجلد



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