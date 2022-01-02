أخبار 24 ساعة.. إنهاء الأعمال الإنشائية بالمتحف المصري الكبير استعدادا للافتتاح

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أخبار 24 ساعة.. إنهاء الأعمال الإنشائية بالمتحف المصري الكبير استعدادا للافتتاحالأحد، 02 يناير 2022 12:00 ص
المتحف المصرى
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