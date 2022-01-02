اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. إنهاء الأعمال الإنشائية بالمتحف المصري الكبير استعدادا للافتتاح

الأحد، 02 يناير 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. إنهاء الأعمال الإنشائية بالمتحف المصري الكبير استعدادا للافتتاح المتحف المصرى
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
التعليم: لم نصدر تعليمات بشأن جدولة مخرجات العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائى
 
وزيرة الهجرة: وثيقة التأمين الجديدة لاقت إشادات كبيرة من المصريين بالخارج
 
الأرصاد: سيناء تحت تأثير السحب الرعدية وسيول على المرتفعات و"البحر الأحمر"
 
الأرصاد: اليوم ذروة الطقس السيئ.. وغدا الأمطار أقل حِدة
 
مستشار الرئيس: مصاب أوميكرون يعدى 14 شخصا.. واستقبلنا 121 مليون جرعة
 
"التضامن" تستجيب لـ اليوم السابع وتبحث حالة مواطن وأطفاله بلا مأوى في المنيب
 
الإفتاء: تنظيم النسل أصبح ضرورة والزيادة السكانية تهدد المقاصد الخمسة
 
وزيرة التضامن: حوكمة أسعار الأطراف الصناعية لحماية المواطنين من النصب
 
مستشار الرئيس لشئون الصحة: العالم يسجل مليون حالة إصابة بكورونا يوميا
 
مصطفى وزيري: إنهاء الأعمال الإنشائية بالمتحف المصري الكبير استعدادا للافتتاح
 
 
الرى: انتهاء تطوير حديقة الياسمين بالقناطر الخيرية والافتتاح خلال أيام
 
التنمية المحلية والبيئة: إطلاق مبادرة لتمويل شركات المخلفات بقرض بفائدة 8%
 
الأرصاد: انحسار الأمطار على الدلتا والقاهرة وسيول على مرتفعات سيناء
 
التعليم: 10 ملايين تلميذ استفادوا من التغذية المدرسية خلال 2021
 
أمطار وسيول وشبورة ورياح .. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل
 
أخبار مصر.. الأرصاد: انحسار الأمطار على الدلتا والقاهرة وسيول على مرتفعات سيناء
 
غدا أمطار بالسواحل الشمالية وصقيع بسيناء وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 11
 
وظائف شاغرة بمدارس النيل الحكومية بالعام الدراسى الجديد.. اعرف الشروط
 
الصحة تعلن تفاصيل ميلاد أول طفل فى عام 2022.. اسمه مالك من محافظة قنا
 
الجامعات الخاصة: فتح باب التقدم لتنسيق المرحلة الثالثة بداية إجازة التيرم الأول
 
فلكيا.. هلال جمادى الآخر يولد غدا والثلاثاء المقبل أول أيامه لعام 1443 هجريا
 
"حقوقك وواجباتك" فى قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات.. اعرف التفاصيل
 
وزيرة الهجرة تعلن خطوات الاشتراك فى أول تأمين للمصريين بالخارج.. فيديو
 
التعليم العالى: استضافة مركز تعليم الفلك فى مصر والدول الناطقة باللغة العربية
 
الصحة: مصرع 3 وإصابة 13 آخرين فى حوادث متفرقة بسبب الطقس السيئ بالمحافظات
 
القوى العاملة تعلن حل مشكلة مهندس مصرى وإعادته للعمل بالرياض
 
جامعة الأزهر تعلن شروط الالتحاق بالكورال.. أبرزها تأدية أغنية لأم كلثوم وحليم
 
التضامن: تكليف دفعة 98 من خريجى الجامعات والمعاهد دور ثان لأداء الخدمة العامة
 
وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادى الجديد تنفيذ تكليفات الرئيس بافتتاحات الصعيد
 
رفع 15 ألف طن مخلفات وقمامة من شوارع الجيزة خلال احتفالات رأس السنة.. فيديو
 
دار الإفتاء تقدم 10 نصائح لاستقبال العام الجديد.. حدد أهدافك الأبرز
 
"مياه القاهرة": مليار و770 مليون جنيه استثمارات للمشروعات خلال 2021
 
جامعة الأزهر تهدى وزير الأوقاف درع كلية اللغة العربية لاهتمامه باللغة ونشر الفكر الوسطى
 
ذروة شهب الرباعيات فى 2022 تمطر سماء مصر الإثنين المقبل بـ200 شهاب فى الساعة
 
التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمتابعة الطقس السيئ
 
الأوقاف: لن نستطيع القضاء على التشدد ما لم نواجه الانحراف الأخلاقى بنفس القوة
 
 

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