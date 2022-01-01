أخبار مصر.. الأرصاد: انحسار الأمطار على الدلتا والقاهرة وسيول على مرتفعات سيناء

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة الصحة والسكان، إطلاق 50 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بدءًا من اليوم السبت وحتى يوم الاثنين 10 يناير 2022، بجميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس السيسي "حياة كريمة"، كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى انحسار فرص سقوط الأمطار علي الدلتا والقاهرة بشكل كبير؛ بينما تستمر علي شمال الصعيد وسيناء تكون متوسطة الشدة خلال اليوم.



الأرصاد: انحسار الأمطار على الدلتا والقاهرة وسيول على مرتفعات سيناء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى انحسار فرص سقوط الامطار علي الدلتا والقاهرة بشكل كبير؛ بينما تستمر علي شمال الصعيد وسيناء تكون متوسطة الشدة خلال اليوم.



الصحة تطلق 50 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال أول 10 أيام من عام 2022

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 50 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بدءًا من اليوم السبت وحتى يوم الاثنين 10 يناير 2022، بجميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".



أسعار الذهب ترتفع مع أول أيام العام الجديد 2022 وعيار 21 بـ798 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 4 جنيهات في أول ساعات من العام الجديد، على خلفية صعود في الذهب العالمي لمستويات 1828 دولار تقريبًا، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 798 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور.



الإسكان: تنفيذ 85 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بأكتوبر الجديدة

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، المشروعات التي تم وجارى تنفيذها بمدينة أكتوبر الجديدة حتى عام 2021، مشيراً إلى أن مدينة أكتوبر الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذها منذ عام 2017 داخل إقليم محافظة الجيزة، ويشمل المخطط العام للمدينة كافة الأنشطة والاستخدامات حيث يضم مناطق (سكنية – خدمية – صناعية – سياحية و ترفيهية - تعليمية).



اليوم بداية تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه

يبدأ القطاع الخاص اليوم، تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بواقع 2400 جنيها، وذلك بعد إعلان المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.



التعليم: 10 ملايين تلميذ استفادوا من التغذية المدرسية خلال 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى تقرير رسمى لها إحصائيات الطلبة المستفيدين من وجبات التغذية المدرسية خلال العام 2020،2021.



"المالية": 68 ألف مصدر أجنبى انضموا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نجحنا مع مجتمع الأعمال فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة" التي تربط جميع الموانئ إلكترونيًا، واستحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، على نحو يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، وخفض متوسط زمن الإفراج وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، خاصة فى واردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.



التنمية المحلية والبيئة: إطلاق مبادرة لتمويل شركات المخلفات بقرض بفائدة 8%

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة.



الرى: انتهاء تطوير حديقة الياسمين بالقناطر الخيرية والافتتاح خلال أيام

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن أعمال تطوير حديقة الياسمين فى القناطر الخيرية قد انتهت، وسيتم افتتاحها خلال أيام.



العالم المصرى مكتشف الأتوثانية: التقنية تزيد سرعة الكمبيوتر والموبايل مليار ضعف

قال الدكتور محمد ثروت حسن العالم المصرى الذى رصد حركة الإلكترونات فى زمن الأوتوثانية أسرع ألف مرة من الفيمتوثانية، واستخدم ابتكاره فى تحويل المواد العازلة للكهرباء مثل الزجاج إلى مواد موصلة - إن العالم المصرى الراحل أحمد زويل استطاع رصد حركة الجزيئات والذرات فى المادة فى زمن الفيمتوثانية، متابعا: "أى مادة مكونة من جزيئات.. فذرات، وداخلها يوجد إلكترونات، وسرعة الجزيئات والذرات هى الفيمتوثانية، أما حركة الإلكترونات فهى الأتوثانية وهو مقياس زمنى أسرع ألف مرة من الفيمتوثانية، وهو بحث نشرته دورية علمية منذ 10 أيام".



أمطار تصل لحد السيول على مرتفعات سيناء والبحر الأحمر.. والقاهرة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت استمرار عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



"الأوقاف" تبدأ توزيع 6 آلاف زى أزهرى جديد لأئمة المساجد فى 15 محافظة غدا

تبدأ مديريات الأوقاف فى المحافظات غدا الأحد، وحتى السبت 15 يناير الجارى، توزيع الدفعة السادسة من صرف الزي الأزهري الثالث للأئمة، وعددهم ( 6000) إمام ، وذلك بمحافظات (الشرقية – البحيرة – الغربية – القاهرة – الدقهلية - كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – المنيا – قنا – الإسكندرية – بني سويف ).



"القوى العاملة" تطلق أول موقع إلكترونى لتسجيل بيانات النقابات العمالية

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه تمهيداً لإجراء انتخابات الدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026 ، قامت الوزارة بتحديث بيانات المنظمات النقابية الكترونياً لـ 960 منظمة، وتأسيس 10 منظمات نقابية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات التصعيد باللجان النقابية لـ 23 منظمة نقابية، وذلك من خلال إنشاء أول موقع إلكترونى للمنظمات النقابية لتسجيل بيانات أعضاء اللجان النقابية والفروع الخاصة بها وإنشاء اسم مستخدم وكلمة سر لكل لجنة نقابية من خلال الموقع الإلكتروني المعد للانتخابات العمالية أون لاين أو من خلال مديريات القوى العاملة .