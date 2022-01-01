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جامعة الأزهر تهدى وزير الأوقاف درع كلية اللغة العربية لاهتمامه باللغة ونشر الفكر الوسطى

السبت، 01 يناير 2022 02:56 م
جامعة الأزهر تهدى وزير الأوقاف درع كلية اللغة العربية لاهتمامه باللغة ونشر الفكر الوسطى
كتب على عبد الرحمن

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قدم الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة درع الكلية، للدكتور محمد مختار جمعة، تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية واهتمامه باللغة العربية والعمل على نشرها، ونشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح الأفكار الخاطئة.
 
جاء ذلك خلال انطلاق أولى جلسات الصالون الثقافي لكلية اللغة العربية بالقاهرة اليوم السبت  بعنوان : "حوار التراث والحداثة في الأدب في ضوء كتاب : مسيرة النقد الأدبي وقضاياه" ، والذي يستضيف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
 
 
وأشاد الدكتور غانم السعيد غانم عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة بوزير الأوقاف، مؤكدًا أنه ناقد أديب ، وشاعر موهوب ، وخطيب مفوه ، مضيفًا أن وزير الأوقاف استطاع أن يطهر المنابر من الأدعياء وأصحاب الفكر المتطرف ، فلم يعد يصعد المنابر الآن إلا الأزهري المعتدل.
وأضاف عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، أن وزير الأوقاف يجمع بين المناهج التراثية والحداثية في النقد الأدبي ، فكما أنه متمكن من قضايا التراث فهو أيضًا متمكن من مناهج الحداثة وقضايا التجديد في النقد ، وأن هذا اللقاء هو باكورة لقاءات سوف تتكرر في الصالون الثقافي لكلية اللغة العربية.
 

جامعة الأزهر

كلية اللغة العربية جامعة الأزهر

محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف

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