اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يناير 2022 01:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

دار الإفتاء تقدم 10 نصائح لاستقبال العام الجديد.. حدد أهدافك الأبرز

السبت، 01 يناير 2022 01:32 م
دار الإفتاء تقدم 10 نصائح لاستقبال العام الجديد.. حدد أهدافك الأبرز دار الإفتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء 10 نصائح لاستقبال العام الجديد، وذلك على النحو الآتى: 
 
1. لا تُضيِّعْ وقتَك فيما لا يفيد، فالوقت إذا فات لا يُعوض، وكان الحسن البصري يقول: «إنما أنت أيام، كلما ذهب يَوْمٌ ذهب بعضك».
 
2. لا تنسَ التودد إلى أهلك وأصدقائك بحجة السعي وراء الرزق، فالإنسان قبل البنيان.
 
3. لا تحزن على ضياع شيء يَسرُّك، فربما كان أمرًا عواقبه تَضرُّك.
 
4. تفكر في كل شيء، وحاسب نفسك على ما فاتك، وقد كان سفيان بن عيينة يقول: إذا المرء كانت له فكرة، ففي كل شيء له عبرة.
 
5. اجعلْ لِقراءة القرآن وذِكر الله وقتًا ثابتًا لا تتخلف عنه؛ لينيرا طريقك، ويشفعا لك يوم القيامة.
 
6. حافظ على صلاتك؛ فهي صِلتك بربك، وطمأنينة لقلبك، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد عليه أمر قام إلى الصلاة.
 
7. استعن بالله، وتيقن بأنه لا يضيع أجر مَن أحسن عملًا.
 
8. اجعل للناس حظًّا من الشكر: والديك إذ أنعما عليك، إخوتك إذ تشد بهم عضدك، أصدقائك وأحبائك إذ يعينونك على شئون حياتك.
 
9. تعلم كل يوم ولو كلمة؛ فالعلم يكسبك المعرفة التي بها تستطيع القيام بحق دينك ووطنك.
 
10. حدد أهدافك التي تعيش من أجلها، وضَعْ خطة تسير عليها في أيامك القادمة؛ لكيلا تخطئ هدفك.
 
 

دار الافتاء

العام الجديد

نصائح العام الجديد

2022

رأس السنة

عام 2022

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دار الإفتاء: ارتفاع معدلات الطلاق أصبحت مشكلة أمن قومى ولابد من مواجهتها

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:30 م

دار الإفتاء تستحدث "فتوى تريندز".. إبراهيم نجم: أهم آلية لمواجهة سيولة تريندات الفتاوى على السوشيال ميديا بالأساليب العلمية.. ويؤكد: ستقدم الأحكام الصحيحة للقضايا التى تشغل أذهان الناس.. ونشرتها تضم 5 أقسام

الخميس، 30 ديسمبر 2021 05:00 ص

دار الإفتاء توضح حكم عدم توثيق عقد الزواج للحصول على المعاش

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 03:30 ص

"هل ارتداء المرأة للبنطلون حرام؟ وما شروط ارتدائه؟" دار الإفتاء توضح.. فيديو

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 04:16 م

ما حكم الوضوء بالمسح على الشراب؟.. دار الإفتاء توضح "فيديو"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 03:37 م

دار الإفتاء: 13% من حالات الطلاق بسبب تدخل الأهل.. فيديو

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 04:31 م

أمين دار الإفتاء: جملة "باشتغل على قد الفلوس" تؤدي لمال حرام

السبت، 25 ديسمبر 2021 08:02 م

%86 من القراء يؤيدون تعزيز وسائل تواصل دار الإفتاء للرد على تساؤلات المواطنين

السبت، 25 ديسمبر 2021 07:57 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة