اليوم السابع
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رفع 15 ألف طن مخلفات وقمامة من شوارع الجيزة خلال احتفالات رأس السنة.. فيديو

السبت، 01 يناير 2022 01:32 م
رفع 15 ألف طن مخلفات وقمامة من شوارع الجيزة خلال احتفالات رأس السنة.. فيديو رفع 15 ألف طن مخلفات وقمامة من شوارع الجيزة
كتب ـ سيد الخلفاوى

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كثفت محافظة الجيزة حملات رفع المخلفات والقمامة ليلة "رأس السنة"، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وذلك انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للأجهزة المعنية بعدم تأثر مجهودات رفع المخلفات ومواجهة أى تعديات بأعمال شفط مياه الأمطار.
 
وفي ذلك الإطار، تمكنت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل والأحياء والمراكز والمدن من رفع 15 ألف طن مخلفات وقمامة يوم رأس السنة وحتي منتصف اليوم الأول للعام الجديد، خلال حملاتها لتحسين مستوي النظافة أمس، وذلك من خلال فرق ومعدات النظافة التي قامت بتأدية عملها في ظل الطقس السيئ بالتوازي مع أعمال الشفط لمياه الامطار التي قامت بها فرق العمل الأخري.  
 
كما تمكنت محافظة الجيزة، من ضبط أعمال بناء مخالف من قبل أحد المواطنين المستغلين لانشغال الأجهزة التنفيذية بأعمال شفط مياه الأمطار حيث قامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال بضبط مواطن اثناء القيام ببناء دور مخالف بمنطقة عزبة المطار ظنا منه بانشغال أجهزة الحى حيث تم إزالة الأعمدة ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف. 
 
 
بالإضافة إلى ضبط محافظة الجيزة حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بقرية الكداية بمركز أطفيح، حيث قام مواطن بالبناء مستغلا انشغال الأجهزة التنفيذية بسوء الأحوال الجوية وإزالة المخالفة علي الفور واتخاذ الإجراءات القانونية. 
 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل بالاستمرار في نشر معدات شفط مياه الامطار للتعامل السريع مع أي هطول للأمطار مع تكثيف مجهودات الشفط لمياه الأمطار من الشوارع وتمهيد الطرق لعدم إعاقة حركة المارة والمواطنين.

النظافه

القمامة

الجيزة

الطقس

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