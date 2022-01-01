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الرى: انتهاء تطوير حديقة الياسمين بالقناطر الخيرية والافتتاح خلال أيام

السبت، 01 يناير 2022 10:06 ص
الرى: انتهاء تطوير حديقة الياسمين بالقناطر الخيرية والافتتاح خلال أيام تطوير حدائق القناطر الخيرية
كتبت ــ أسماء نصار

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قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن أعمال تطوير حديقة الياسمين فى القناطر الخيرية قد انتهت، وسيتم افتتاحها 
خلال أيام.
 
وأوضح  عبد العاطى، أن حديقة الياسمين تُعد أحدث الحدائق الجاري تطويرها على مساحه 8 أفدنة، وتقع بالبر الأيمن لدليل الرياح المنوفي، وتمتاز بموقعها المتميز وطابعها الفريد ذو المستويات المختلفة من مرتفعات ومنخفضات ، ووجود تبة ترتفع بأكثر من 10 أمتار ، بالإضافة لوجود عدد من المباني القديمة ذات الطابع التاريخي ، وبعض الأشجار النادرة، مشيراً إلى أن جميع أعمال التطوير تتم ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة اعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وبإستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.
 
وتشتمل الحديقة على مسطحات خضراء بمساحة 25 ألف متر مربع، وزراعة أشجار متنوعة ونباتات وأشجار الزيتون المثمرة والنخيل ، وأحواض زهور ، وشلال صناعي بمساحة 1000 متر مربع ، ونافورة بطابع القناطر الفريد ، فضلاً عن البرجولات الخشبية ، وبرجولات طبيعية من الأشجار وجريد النخيل ، والمقاعد والكافتيريات والمشايات الزلطية والرخامية والإنترلوك وتابلوهات من أشجار الياسمين الهندي ومصلى ، وفوتوسيشن لتصوير العرائس ومنطقه ألعاب أطفال ودورات مياه ، وشبكة رى حديث ، وشبكات إنارة ليلية ، كما تم تطوير كورنيش الرياح المنوفي أمام حديقة الياسمين وعمل مرسي نهري أمام الحديقه وكافتيريا.
 
جدير بالذكر، أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم بتطوير الحدائق التابعة لها بالقناطر الخيرية ، حيث انتهت الوزارة مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر فم فرع دمياط القديمة وقناطر فم فرع دمياط الجديدة ، وهى مقامة على مساحة (13) فدانا، وقد اشتملت أعمال التطوير على إنشاء ممشى أهل مصر بواجهة الحديقة على فرع دمياط بين القنطرتين ، وتتمتع حديقة عفلة بمجموعة من الأشجار النادرة التى استوردها محمد على باشا من الخارج لزراعتها في حدائق القناطر ويصل عمرها إلى 200 عام ، كما إنتهت الوزاره من تطوير حديقه المركز الثقافي بمساحه 9 أفدنه وحديقه النيل على فرع رشيد على مساحه 6 أفدنة ، وحديقه البحيرة على مساحه 5 أفدنة.

وزارة الرى

القناطر الخيرية

حدائق القناطر الخيرية

حديقة عفلة

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