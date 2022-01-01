اليوم السابع
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السبت، 01 يناير 2022 01:52 م
أكرم القصاص
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جامعة الأزهر تعلن شروط الالتحاق بالكورال.. أبرزها تأدية أغنية لأم كلثوم وحليم

السبت، 01 يناير 2022 12:43 م
جامعة الأزهر تعلن شروط الالتحاق بالكورال.. أبرزها تأدية أغنية لأم كلثوم وحليم مهرجان إبداع - أرشيفية
كتب لؤى على

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طالبت إدارة رعاية الشباب بجامعة الأزهر الطلاب والطالبات الراغبين بالاشتراك في فريق الكورال بالجامعة وتمثيل الجامعة في مهرجان إبداع 10، الحضور يوم الإثنين المقبل، الساعة العاشرة صباحا بالإدارة.

ووضعت إدارة رعاية الشباب شروط للتقدم وهو أن يؤدي الطالب أو الطالبة مقطوعتين الأولى اختياري (يفضل أن تكون من الأعمال الحديثة)، والثانية من أعمال المطربين الآتى أسماؤهم: "أم كلثوم - وردة - محمد عبد الوهاب - عبد الحليم حافظ".

وقالت رعاية الشباب بجامعة الأزهر، إنه يجب الحضور للإدارة العامة لرعاية الطلاب مبنى الإدارات بالجامعة بنين الدور السابع النشاط الفني لاجتياز اختبار القبول بالفريق.


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