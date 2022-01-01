"مياه القاهرة": مليار و770 مليون جنيه استثمارات للمشروعات خلال 2021

كتب أحمد حسن

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن شركة مياه القاهرة نجحت خلال عام 2021 فى تنفيذ العديد من خطوط مياه الشرب وتعديل المسارات الخاصة بالمرافق فى إطار تنفيذ العديد من المشروعات القومية التى شهدتها محافظة القاهرة، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير العديد من مراكز خدمة العملاء لخدمة المواطنين وسرعة التواصل معهم وحل الشكاوى الخاصة بهم، مشيرا إلى قيام الشركة بالعمل على تحديث البيانات الخاصة بالمشروعات التى تحتاجها كل منطقة للبدء فيها خلال العام القادم والتنسيق الكامل مع الجهات المختلفة للانتهاء من جميع المسارات التى تحتاجها القاهرة خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ضمن منظومة تطوير العاصمة والقضاء على العشوائيات.

وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، إن إجمالي الاستثمارات خلال عام 2021 بلغ مليار و770 مليون جنيه فى قطاعات المحطات والشبكات والبطاريات وتحويل مسارات خطوط المياه وقطاع خدمة العملاء.

وأشار إلى ان الشركة نجحت فى الاعتماد الكامل على مواردها الخاصة فى دعم عدد من المشروعات التى قامت بتنفيذها، ومستمرة فى تنفيذ ودعم المشروعات التى تخدم المواطنين لتوفير كوب ماء نقى وتطبيق احدث النظم العالمية فى جودة المياه وحملات الترشيد لخفض استهلاك المياه بالمناطق المختلفة.

أوضح أنه فى مجال المحطات تم الإنتهاء من رفع كفاءة العديد من المحطات وإعادة تأهيل مكوناتها وجاري تنفيذ العديد من المشروعات بقيمة تخطت350 مليون جنيه حيث تم رفع كفاء محطات مياه التبين بتكلفة 80 مليون جنيه ومحطة مياه الفسطاط بتكلفة 80 مليون جنيه ومحطة مياه مسطرد بتكلفة 75 مليون جنيه ومحطة مياه شبرا الخيمة بتكلفة 26 مليون جنيه ومحطة مياه الروضة بتكلفة 24 مليون جنيه ومحطة مياه شمال حلوان بتكلفة 13 مليونا ومحطة مياه الاميرية بتكلفة 12 مليون جنيه ومحطة مياه المعادى بتكلفة 11 مليون جنيه.

وأضاف أنه فى مجال الروافع تم تطوير وتأهيل العديد من من الروافع بقيمة 80 مليون جنيه شملت روافع مصر الجديدة واسوان والغابة والماظة الجديدة بتكلفة 16 مليون جنيه ورافع خزان 1000 متر مكعب بالدويقة بتكلفة 10 ملايين جنيه ورافع الماظة مياه عكرة 20 مليون جنيه ورافعى إعمار 1و2 بتكلفة 4 ملايين، مشيرا إلى أنه فى مجال الشبكات تم الانتهاء من إحلال وتجديد العديد من خطوط وشبكات المياه، وجاري تنفيذ العديد من المشروعات بقيمة تخطت 400 مليون جنيه بمختلف مناطق خدمة الشركة.

وذكر أنه فى مجال منظومة بطاريات العدادت: تم توريد وتركيب منظومة بطاريات العدادات بمناطق حدائق القبة والأميرية والزيتون ومناطق أخري في نطاق قطاع شمال وشرق وقطاع جنوب وغرب بتكلفة تجاوزت 90 مليون جنيه.

وتابع أنه فى مجال تحويل مسارات خطوط المياه المتعارضة مع تنفيذ المشروعات القومية والتي تخطت قيمتها الـ 800 مليون جنيه تم الانتهاء خطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومى لتطوير شوارع شرق القاهرة قطر 600 مم و 200مم باطوال 4800م بتكلفة 39 مليون جنيه، وخطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومى لتطوير محاور وشوارع وكبارى مدينة نصر بطول 2700م وبتكلفة 245 مليون جنيه وخطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومى لتنفيذ محور شنزو ابى وتطوير منطقة الهاجانة بطول 10 آلاف متر وبتكلفة 84 مليون حنيه وخطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومى لتطوير شوارع شرق المترو والتروللى وعمر المختار بشرق القاهرة بطول 20000 م بتكلفة 59 مليون جنيه وخطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومى لتنفيذ محور مسطرد الاربعين عدلى منصور بطول 9300 م وتكلفة 312 مليون جنيه وخطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومى لتنفيذ محور حسب الله الكفراوى بطول 7500م وبتكلفة 52 مليون جنيه وخطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومى لتنفيذ محور جهان السادات بمدينة نصر بطول 4000 م بتكلفة 12 مليون جنيه.

ولفت أنه فى مجال خدمة العملاء تم إنشاء وتأهيل العديد من مراكز خدمة العملاء لتغطية أكبر قدر من مناطق الخدمة بتكلفة تجاوزت 50 مليون جنيه بانشاء مبنى خدمة العملاء بعين الصيرة بتكلفة 25 مليون جنيه وانشاء مبنى خدمة العملاء ومكاتب قطاع تجارى بموقع اسمنت طرة بتكلفة 20 مليون جنيه وتاهيل واعداد شبكة مياه عين شمس للحصول على شهادة TSM وتاهيل مركز خدمة عملاء بشبكة الزيتون بتكلفة 5 ملايين جنيه ويصبح عدد مراكز خدمة العملاء15 مركز ، تقوم بتغطية مناطق خدمة الشركة.

وأوضح ان المرحلة الأسبانية بمحطة مياه مسطرد وشبكات مدينة نصر حصلت على الشهادة الدولية TSM وتجديد الشهادة لمحطات شبرا الخيمة والاميرية ومياه المرج وروض الفرج شبكات المقطم وعين شمس

وأضاف أن قطاع المعامل قام بتطهير خزانات منزلية بعدد 496 موقع بسعة إجمالية 13870 م3 بتكلفة 444,78جنيه والقيام بعمل تحاليل لجهات خارجية بمبلغ وقدره 674,593 جنيه، مشيرا إلى أنه تزويد المعامل بأجهزة اوتوكلاف للتعقيم واعدام المخلفات البكتيرية وجهاز تقطير المياه الفائق وكابينة زرع العينات البكتريولوجية و جهاز مقياس الطيف الضوئي.

ونوه أن الشكة نجحت فى تقليل الفاقد من المياه المنتجة في الشبكات بنسبة وصلت إلى 22.8% بعد أن كانت 28% وذلك نتيجة الإجراءات التي إتخذتها الشركة في الأعوام الأخيرة.