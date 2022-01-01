وظائف شاغرة بمدارس النيل الحكومية بالعام الدراسى الجديد.. اعرف الشروط

كتب ــ محمود طه حسين

أعلنت إدارة مدارس النيل المصرية عن بدء قبول طلبات التوظيف الأكاديمية والإدارية والمدرسين بفروع المدارس فى "أكتوبر، والشيخ زايد والسادات والعبور والشروق والياسمين والأندلس بورسعيد، دمياط الجديدة والمنيا وأسيوط وقنا وطيبة الجديدة وأسوان الجديدة) للعام الدراسى المقبل، 2022 - 2023.

وأوضحت وحدة مدارس النيل، أنه يتم التقديم والاطلاع على متطلبات الوظائف من اللينك: https://nes.moe.gov.eg/staff.aspx

للاطلاع على الوظائف المتاحة ومتطلباتها من اللينك: https://bit.ly/NES-Jobs-2022

جدير بالذكر، أن مدارس النيل هى مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم يحصل الطالب بعد تخرجه على شهادة النيل الدولية، كما وصل عدد مدارس النيل إلى 14 مدرسة.



أكدت وحدة شهادة النيل المصرية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتراف كافة الجامعات المصرية بشهادة النيل الثانوية الدولية، ووجود نسبة مرنة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة بالجامعات المصرية المختلفة، وأنه تم إدراج شهادة النيل الثانوية الدولية ضمن قائمة الشهادات الدولية المعترف بها عالميًا، وذلك فى قوائم القبول بالكليات والجامعات الأشهر فى العالم بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان، وأوروبا وعلى رأسها جامعة كامبريدج البريطانية.



وكشفت وحدة شهادة النيل المصرية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل النظام التعليمى لشهادة النيل الدولية، بمدارس فروع العبور وأكتوبر والمنيا وبورسعيد والشيخ زايد والسادات والأندلس والياسمين وطيبة الجديدة وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة والشروق.



وأوضحت وحدة مدارس النيل: نظام النيل التعليمى الدولى هو نظام متكامل ثنائى اللغة يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثانى عشر تم تصميمه وإعداده بالشراكة مع كبرى الجامعات البريطانية وفقا للمعايير العالمية وأحدث اتجاهات التعليم والتعلم، ويتم تطبيقه حاليا فى أربعة عشر فرعا من مدارس النيل المصرية على مستوى الجمهورية في: أكتوبر، زايد، الشروق، العبور، الياسمين، الأندلس، السادات، دمياط الجديدة، بورسعيد، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة، المنيا، أسوان الجديدة، قنا كمرحلة أولى وتمهيدا للتوسع فى تطبيقه بشكل أكبر داخل وخارج جمهورية مصر العربية.



وظائف مدارس النيل

وظائف مدارس النيل





وظائف مدارس النيل









