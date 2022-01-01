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الجامعات الخاصة: فتح باب التقدم لتنسيق المرحلة الثالثة بداية إجازة التيرم الأول

السبت، 01 يناير 2022 01:39 م
الجامعات الخاصة: فتح باب التقدم لتنسيق المرحلة الثالثة بداية إجازة التيرم الأول الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة
كتب ـ محمد صبحى

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نفى الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إقرار أى تخفيض الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة أمام طلاب المرحلة الثالثة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لن يتم فتح باب التقدم للجامعات الخاصة بالمرحلة الثالثة، وبالتالي لن يتم اعتماد أي تخفيض للحدود الدنيا للقبول.
 
وقال الدكتور محمد حلمى الغر فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يتم فتح باب القبول بالمرحلة الثالثة للجامعات الخاصة مع بداية إجازة منتصف الفصل الدراسى الأول للجامعات فى شهر فبراير المقبل، وذلك بعد العرض والتوافق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى.
 
وأشار الدكتور الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إلى أن تنسيق المرحلة الثالثة بالجامعات الخاصة يكون على  الأماكن الشاغرة بكل كليات الجامعات الخاصة.

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التعليم العالى

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اليوم السابع بلس

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