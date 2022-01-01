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الأرصاد: اليوم ذروة الطقس السيئ.. وغدا الأمطار أقل حِدة

السبت، 01 يناير 2022 07:06 م
الأرصاد: اليوم ذروة الطقس السيئ.. وغدا الأمطار أقل حِدة الدكتورة إيمان شاكر
ماجد تمراز

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قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار التي تعرضت لها البلاد كانت ذروتها أمس الجمعة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن شمال الصعيد وقنا وأسيوط يشهدون أمطارا ما بين متوسطة وغزيرة ورعدية.

وتابعت إيمان شاكر أن شوارع الغردقة وشرم الشيخ شهدت تساقط حبات الثلج، كما شهدت بعض المناطق في سيناء سقوط سيول.

وذكرت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار قد تؤدي إلى تكون سيول على المناطق الجبلية، موضحة أن محافظات شمال الصعيد وسيناء كانت الأشد أمطارا خلال اليوم السبت.

وحول انتهاء موجة الصقيع، قالت شاكر إنها سوف تستمر غدا على السواحل الشمالية في البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء ستكون متوسطة وخفيفة وأقل حدة من أمطار اليوم السبت.

وحذرت شاكر المسافرين على طرق شمال الصعيد وسيناء اليوم وغدا نتيجة تجمع مياه الأمطار وتجمعها في مخرات السيول

واختتمت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن منح إجازة في بعض المحافظات غدا الأحد يرجع لقدرة المحافظات على سحب كميات المياه المتراكمة في الشوارع.

 


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