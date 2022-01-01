"التضامن" تستجيب لـ اليوم السابع وتبحث حالة مواطن وأطفاله بلا مأوى في المنيب

كتب مدحت وهبة

فى أول رد فعل حول نشر "اليوم السابع" تقريرا بعنوان "قاعد فى عز البرد هو وبناته على الرصيف بعد طرده" لمواطن يستغيث بشأن توفير مكان للإقامة، وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع ببحث حالة المواطن وأطفاله وتوفير أوجه الرعاية الكاملة لهم.

وأفاد فريق التدخل السريع بأنه تم التواصل مع رقم الهاتف المرسل، وتبين أنه لزوج أخت الحالة ويدعى " م "، وبسؤاله عن الحالة أفاد بأنه يدعى "حسام"، ولديه ثلاث أولاد ويقيم بمنطقة القصبجى بالمنيب محافظة الجيزة، ولا يعلم عنوانه تحديدا ولا يوجد رقم هاتف مع "حسام" لمعرفة عنوانه تفصيلا للعمل على مساعدته، وتم الاتفاق مع زوج الأخت على الاتصال بفريق التدخل السريع عند حضور حسام له او تواصل معه.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى، برنامجا قوميا لحماية الأطفال والكبار من مخاطر الشارع من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب مختلف المحافظات ومؤسسات رعاية تم تطويرها بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.