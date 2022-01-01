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الأرصاد: انحسار الأمطار على الدلتا والقاهرة وسيول على مرتفعات سيناء

السبت، 01 يناير 2022 11:12 ص
الأرصاد: انحسار الأمطار على الدلتا والقاهرة وسيول على مرتفعات سيناء أمطار - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى انحسار فرص سقوط الامطار علي الدلتا والقاهرة بشكل كبير؛ بينما تستمر علي شمال الصعيد وسيناء تكون متوسطة الشدة خلال اليوم.
 
يأتى ذلك بعد وصول المنخفض الجوي إلي الأرض زادت قيم الضغط بداخله كما قلت نسبة الرطوبة المتدفقة من البحر المتوسط. 
 
ويشهد اليوم السبت استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية،  ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد فرص سقوط أمطار متوسطة على  مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، قد تصل للسيول على مرتفعات سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة .

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