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التعليم: لم نصدر تعليمات بشأن جدولة مخرجات العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائى

السبت، 01 يناير 2022 08:48 م
التعليم: لم نصدر تعليمات بشأن جدولة مخرجات العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائى الدكتور طارق شوقي
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لم تصدر الوزارة أى تعليمات بخصوص جدولة مخرجات العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي وكل ما يتم تداوله إشاعات واجتهادات لا أساس لها من الصحة.
 
وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتب مقدمة عن "المهام الأدائية" لطلاب نظام التعليم الجديد: قائلا: لقد أعلنا سابقا عن نظام التقييم الجديد في الصف الرابع الابتدائي والذي يتضمن ما يسمى "المهام الأدائية، وسوف ترسل الوزارة هذه التعليمات للادارات التعليمية ولذلك أحببت أن اشارككم بعض الشرح هنا حتى لا يسبقنا إلى ذلك مروجو الإشاعات ودعاة الهلع والخوف.
 
 
وتابع الوزير: هذا النوع من التقييم داخل المدرسة يمثل جزءا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم.
 
وطرح الوزير سؤالا؛ حول ما معنى المهام الأدائية ؟
 
هى أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، وقد تم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتان دراسيتان.
 
 
وقال وزير التربية والتعليم، إن وصف المهام الأدائية تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبه لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه.
 
وعن اعتبارات تنفيذية: ( تطبيق المهام الأدائية) عند استخدام المعلم للمهام الأدائية يتم مراعاة المعايير التالية:
 
(١) يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.
(٢) يستغرق العمل علي المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتن.
(٣) يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.
 
وسوف يقوم المعلمون بشرح هذه المهام لطلابهم في الايام القليلة القادمة وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والضوابط المرسلة اليهم.
 

التربية والتعليم

المهام الأدائية

تنفيذ المهام الأدائية

تقييم الطلاب فى المهام الأدائية

النظام الجديد للتعليم

اخبار مصر

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