وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادى الجديد تنفيذ تكليفات الرئيس بافتتاحات الصعيد

كتبت ـ أسماء نصار

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وبحث معه الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحات بعض المشروعات التنموية في محافظات الصعيد ، وبحث القصير والزملوط آخر مستجدات حصر وتصنيف الأراضى الصحراوية الجديدة المزمع استصلاحها وزراعاتها في المحافظة وأيضا آليات تدعيم زراعة النخيل بأجود الأنواع ‏وذلك الاهتمام بصناعة التمور حيث يوجد في الوادي أكبر مساحة منزرعة بالنخيل.

كما بحثا ‏كذلك الاهتمام بالتحسين الوراثى والتلقيح الاصطناعي وآليات نشره فى مراكز الوادى وتشجيع المزراعين والمربين عليه تمشيا مع توجيهات الرئيس لرفع مستوى دخولهم وزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان، وآليات الاهتمام بالمناحل وصناعة عسل النحل في الوادي وكذلك مشروع الحرير الطبيعي ودعم الاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة النباتية والحيوانية والداجنة والسمكية، للاستفادة من إمكانيات المحافظة في ذلك وكذلك للاستفادة من حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين في الوادي الجديد.