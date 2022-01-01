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الإفتاء: تنظيم النسل أصبح ضرورة والزيادة السكانية تهدد المقاصد الخمسة

السبت، 01 يناير 2022 07:46 م
الإفتاء: تنظيم النسل أصبح ضرورة والزيادة السكانية تهدد المقاصد الخمسة دار الإفتاء - صورة أرشيفية
رامى محيى الدين

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قال الدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك مستويان لحكم تنظيم الأسرة الأول الفقهى وأسس عن أحاديث وردت عن النبى صلى الله عليه حيث أكد الصحابة أن النبى تحدث عن العزل، وهو ما يؤكد أن تنظيم النسل قديم من قدم التشريع ولا مانع فيه.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامى عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة" عبر فضائية "سكاى نيوز عربية"، مساء اليوم السبت، أن الفتوى تراعى المقاصد الشرعية، مؤكدًا أن الزيادة السكانية تهدد المقاصد الخمسة وقد تتسبب فى مجاعات وتغييب العقل وقد تهدد أيضا الدين.

وأشار إلى أنه كلما وجدنا التنمية وجدنا أصواتا تحرم تنظيم النسل وتستخدم مفاهيم مغلوطة من بعض الأحاديث، مؤكدًا أن دار الإفتاء تعمل على تنظيم دورات تدريبية من أجل تأهيل المفتين على مواجهة الزيادة السكانية.

وأوضح أن تنظيم النسل أصبح ضرورة ولذلك أصدرت دار الإفتاء فتوى بجواز تنظيم النسل.

 


الإفتاء

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التعداد السكانى

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