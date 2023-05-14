الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. هزة أرضية على بعد 33 كيلو جنوب غرب الطور بقوة 3.8 ريختر الأحد، 14 مايو 2023 12:00 ص مقياس ريختر إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار والتغطيات التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. البحوث الفلكية: هزة أرضية على بعد 33 كيلو جنوب غرب الطور بقوة 3.8 ريختر التعليم: امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع بدون أسئلة مقالية إجراءات التحويل للجامعات المصرية للطلاب الدارسين فى السودان وروسيا وأوكرانيا هل يمكن توثيق الأوراق المطلوبة من العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا بمصر؟ جامعة حلوان الأهلية تعلن المقاعد المخصصة للعائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا رضا حجازى: التكنولوجيا لا تغنى عن المعلم ودمجها فى المنظومة التعليمية مهم ما موقف المصريين الدارسين بجامعة غير معتمدة فى السودان وأوكرانيا وروسيا؟ فتح التقديم الطلاب العائدين من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة والأهلية غدا طقس حار نهارا لطيف ليلا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 30 درجة أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس إدارة مكافحة الآفات: نتابع الزراعات المتأخرة من القمح حتى الحصاد وزير الزراعة يصل القاهرة قادمًا من واشنطن بعد مشاركته فى قمة المناخ وزيرة التضامن تعلن انتهاء صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث "الخارجة – أسيوط" التعليم: لا أعمال سنة بالشهادة الإعدادية ومجموع الطالب حاصل درجاته بالترمين وزير الصحة يطلق خطة لحماية المواطنين من الأمراض المقاومة لمضادات الميكروبات الصحة: تفعيل بروتوكول متابعة الدرن فى 116 مركزا للغسيل الكلوى بـ 7 محافظات الزراعة: استئناف تصدير النحل المصرى إلى السعودية البابا تواضروس يزور "الكولوسيوم" موضع تعذيب المسيحيين الأوائل في روما.. صور الصحة تكشف طرق الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات نقيب المعلمين: رفع الاعتماد المالى لدعم العمرة العام الحالى لـ 6 ملايين جنيه وزير الأوقاف: معنيون بتثقيف الأئمة والواعظات واستخدام الساحة الرقمية الكهرباء: توفير شاشات تعمل باللمس للتعريف بخدمات القطاع بلغة الإشارة البابا تواضروس يزور سفارة مصر فى الفاتيكان التموين: شح الذهب كان سببا فى ارتفاع سعره.. وإلغاء الرسوم الجمركية فتح السوق اهم الاخبار اخبار مصر اخبار مصرية اليوم السابع بلس زلزال البحوث الفلكية الفلك الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. التموين: إعفاء واردات الذهب من الجمارك يساهم فى خفض الأسعار السبت، 13 مايو 2023 12:02 ص أخبار × 24 ساعة.. التموين: وضع اللمسات النهائية لإنشاء مدينة الذهب الجمعة، 12 مايو 2023 12:07 ص أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع توريد القمح المحلى لـ1.7 مليون طن حتى الآن الخميس، 11 مايو 2023 12:09 ص أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تنفى نقص السلع فى الأسواق والمنافذ التموينية الأربعاء، 10 مايو 2023 12:04 ص أخبار 24 ساعة.. تسليم طلاب الدبلومات الفنية أرقام الجلوس الخميس المقبل الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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