اليوم السابع
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الزراعة: استئناف تصدير النحل المصرى إلى السعودية

السبت، 13 مايو 2023 04:41 م
الزراعة: استئناف تصدير النحل المصرى إلى السعودية وزارة الزراعة
كتبت ــ أسماء نصار

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أكد الدكتور إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أنه تم تصدير أول شُحنة من سلالات نحل العسل إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد قيام الأطباء البيطريين التابعين للهيئة العامة للخدمات البيطرية بتوقيع الكشف عليها وفقاً للقوانين الصحية البيطرية، وحيث ثبُتت سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفنية وخلوها من أي إصابات، وتم استصدار الشهادة اللازمة وفقاً لمنظومة إلكترونية مكودة، وهذا الإجراء المستحدث يضمن للمصدرين من الجانب المصري والمستوردين من الدول الأخرى سرعة الانتهاء من الإجراءات وسلامة الشُحنات، مما يعود بالإيجاب على مصدري النحل المصريين.
 
ويأتى ذلك نظراً لما تتمتع به سلالات نحل العسل المختلفة الموجودة داخل جمهورية مصر العربية من صفات إنتاجية متميزة، حيث يتم تربيتها وتحسين آدائها وفقاً للممارسات الجيدة التي تضمن سلامتها وخلوها من الأمراض وارتفاع مستوى إنتاجيتها.
 
ومن ناحيته، وجه فتحى بحيرى رئيس اتحاد النحالين العرب الشكر إلى وزير الزراعة، وكذلك الجهات المعنية بالوزارة العلاقات الزراعية الخارجية وقسم النحل بمعهد وقاية النباتات والحجر البيطرى والتحول الرقمي على إنجاز هذا الملف الهام الذي يسهم في تنمية وزيادة صادرات مصر من النحل ومنتجاته.
 
جدير بالذكر، أن وزير الزراعة كان قد كلف العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة بالتنسيق والمتابعة مع وزارة الخارجية والتمثيل التجاري المصري بسفارة مصر في الرياض والتواصل مع الأطراف المعنية في مصر والسعودية، لتسهيل الإجراءات وازالة أي معوقات أمام استئناف تصدير منتجات عسل إلى المملكة العربية السعودية.
 

النحل

العسل

تربية النحل

الحجر البيطرى



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