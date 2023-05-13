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ما موقف المصريين الدارسين بجامعة غير معتمدة فى السودان وأوكرانيا وروسيا؟

السبت، 13 مايو 2023 01:33 م
ما موقف المصريين الدارسين بجامعة غير معتمدة فى السودان وأوكرانيا وروسيا؟ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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يتساءل الطلاب المصريون العائدون من الدراسة بالجامعات السودانية والأوكرانية والروسية، لاستكمال دراستهم فى الجامعات الخاصة والأهلية بمصر، عن موقف الطلاب الدراسة فى الجامعات غير المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وفى هذا الإطار أعد المركز الإعلامى برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، رصد لاستفسارات الطلاب العائدين من جامعات السودان وروسيا وأوكرانيا وأسئلتهم الخاصة بإجراءات التحويل، ومن بينها  ما موقف الطلاب الدارسين بإحدى الجامعات غير المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات في السودان أو أوكرانيا أو روسيا؟
 
وأوضح المركز الإعلامى لوزاة التعليم العالى، أنه موقف الطلاب المسجلون بجامعات روسيا وأوكرانيا والسودان وغير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، سيتم إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب أما الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان بدون أوراق تثبت قيدهم بإحدي الجامعات في هذه الدول واجتيازهم فصلين دراسيين أو عام دراسي كامل، فيتم إجراء امتحان تحديد مستوى وفق الطلب المُقدم من كل طالب والمُحدد به الفرقة الدراسية المُقيد بها الطالب بالخارج مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال 3 شهور (ضرورة إحضار ما يثبت الإقامة طوال هذه الفترة).
 
 
 
وكان وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإجابة عن كافة الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ وذلك تيسيرًا على الطلاب.
 

 


التحويل من الجامعات السودانية إلى المصرية

قواعد قبول الطلاب العائدين من أوكرانيا

التحويل من الجامعات الروسية إلى مصر

التحويل من الجامعات الأوكرانية إلى المصرية

إجراءات التحويل للجامعات المصرية للطلاب الدارسون بالسودان

إجراءات التحويل للجامعات المصرية للطلاب الدارسون بروسيا

إجراءات التحويل للجامعات المصرية للطلاب الدارسون بأوكرانيا

شروط التحويل من كليات الطب الأجنبية للجامعات المصرية

التحويل من طب السودان إلى مصر

الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين

نظام المقاصة في الجامعات المصرية

جامعات تقبل التحويل من الخارج

التحويل بين الجامعات بعد السنة الأولى

التحويل لجامعة الجلالة

تحويل طلاب أوكرانيا

الطلبة العائدين من أوكرانيا

طلاب الطب في أوكرانيا

الطلاب المصريين في أوكرانيا

شروط التحويل من جامعة خارج مصر

التحويل بين …

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