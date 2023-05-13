ما موقف المصريين الدارسين بجامعة غير معتمدة فى السودان وأوكرانيا وروسيا؟

كتب محمد صبحى

يتساءل الطلاب المصريون العائدون من الدراسة ب الجامعات السودانية والأوكرانية والروسية، لاستكمال دراستهم فى الجامعات الخاصة والأهلية بمصر، عن موقف الطلاب الدراسة فى الجامعات غير المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وفى هذا الإطار أعد المركز الإعلامى برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، رصد لاستفسارات الطلاب العائدين من جامعات السودان وروسيا وأوكرانيا وأسئلتهم الخاصة بإجراءات التحويل، ومن بينها ما موقف الطلاب الدارسين بإحدى الجامعات غير المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات في السودان أو أوكرانيا أو روسيا؟

وأوضح المركز الإعلامى لوزاة التعليم العالى، أنه موقف الطلاب المسجلون بجامعات روسيا وأوكرانيا والسودان وغير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، سيتم إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب أما الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان بدون أوراق تثبت قيدهم بإحدي الجامعات في هذه الدول واجتيازهم فصلين دراسيين أو عام دراسي كامل، فيتم إجراء امتحان تحديد مستوى وفق الطلب المُقدم من كل طالب والمُحدد به الفرقة الدراسية المُقيد بها الطالب بالخارج مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال 3 شهور (ضرورة إحضار ما يثبت الإقامة طوال هذه الفترة).