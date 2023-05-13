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أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس

السبت، 13 مايو 2023 02:35 م
أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت هيئة السكة الحديد، بيان أسعار السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة لبعض محطات الوجه البحرى، والتى تبدأ من 15 جنيها وتصل إلى 50 جنيها من القاهرة للإسكندرية والعكس.
 
وشغلت هيئة السكة الحديد اليوم السبت، قطار جديد رقم 128 - الإسكندرية / طنطا - بتركيب 10 عربات تحيا مصر، على أن يقوم القطار من محطة الإسكندرية الساعة 20:45، ويصل إلي محطة طنطا الساعة 22:50. 
 
وإعتباراً من غدا الأحد، سيتم تشغيل قطار 129 إكسبريس (طنطا / الاسكندرية) كخدمة جديدة بتركيب 10 عربات تحيا مصر، على أن يقوم من محطة طنطا الساعة 04:00 ويصل إلي محطة الساعة 06:05. 
 
كانت هيئة السكة الحديد عدلت الأربعاء، تركيب قطارات أرقام (892/889-894/899) بتركيب 10 عربات تحيا مصر طبقاً لجداولهم المرفقة كما قررت الهيئة الغاء وقوف قطار (584/585) ثالثة مكيفة المنصورة / الاسكندرية /المنصورة بمحطتي أبو حمص و كفر الدوار طبقاً للجدول المرفق والخدمه البديلة قطار 7 القاهرة / الاسكندرية يتم وقفة بمحطة أبو حمص .
 
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