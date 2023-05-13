اليوم السابع
Ads
السبت، 13 مايو 2023 12:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

جامعة حلوان الأهلية تعلن المقاعد المخصصة للعائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

السبت، 13 مايو 2023 11:06 ص
جامعة حلوان الأهلية تعلن المقاعد المخصصة للعائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن مكتب القبول والتسجيل والقيد بجامعة حلوان الأهلية، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، عن عدد الأماكن المخصصة  للطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية وفقا للنسبة التي حددتها أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لكليات جامعة حلوان الأهلية للطلاب الراغبين في التحويل على العام الجامعي 2023/2024. 
 
وذكر بيان صادر اليوم، عن جامعة حلوان الأهلية، أن كلية الهندسة بالجامعة يوجد بها 21 مقعدا لتخصصي: هندسة العمارة والتصميم البيئي، وهندسة الأنظمة الذكية، أما كلية الفنون والفنون التطبيقية الأهلية فيوجد بها 21 مقعدا لتخصصي: التصميم الداخلي البيئي، والرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، وفي كلية التجارة وإدارة الأعمال الأهلية يوجد 43 مقعدا لتخصص معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي.
 
وذكر مكتب القبول والتسجيل أنه لن يلتفت للطلبات التي ترد خارج هذه الكليات والتخصصات؛ ويتحمل الطالب مسئوليته في ذلك، ويكون القبول بأسبقية التسجيل على موقع الجامعة مادام الطالب مستوفيا للبيانات والأوراق المطلوبة والشروط الداخلية للكلية والتخصص؛ علما بأن رابط تسجيل طلب التحويل للطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية  والروسية والأوكرانية  هو :
app2.helwan.edu.eg/hnu
 
 

السودان

العائدين من السودان

اخبار مصر

الطلاب المصريين

الجامعات السودانية المعتمدة

الجامعات الاوكرانية

الجامعات الروسية

اخبار مصرية

التعليم العالى

الجامعات الخاصة

الجامعات الاهلية

جامعة حلوان الاهلية

التحويل من الجامعات السودانية إلى المصرية

قواعد قبول الطلاب العائدين من أوكرانيا

التحويل من الجامعات الروسية إلى مصر

التحويل من الجامعات الأوكرانية إلى المصرية

إجراءات التحويل للجامعات المصرية للطلاب الدارسون بالسودان

إجراءات التحويل للجامعات المصرية للطلاب الدارسون بروسيا

إجراءات التحويل للجامعات المصرية للطلاب الدارسون بأوكرانيا

شروط التحويل من كليات الطب الأجنبية للجامعات المصرية

التحويل من طب السودان إلى مصر

الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين

نظام المقاصة في الجامعات المصرية

جامعات تقبل التحويل من الخارج

التحويل بين الجامعات بعد السنة الأولى

التحويل لجامعة الجلالة

تحويل طلاب أوكرانيا

الطلبة العائدين من أوكرانيا

طلاب الطب في أوكرانيا

الطلاب المصريين في أوكرانيا

شروط التحويل من جامعة خارج مصر

التحويل بين الجامعات الحكومية

تحويل الطلاب الوافدين

موعد التحويل بين الجامعات 2023

الطلاب المصريين في أوكرانيا

مصير الطلاب المصريين في السودان



الموضوعات المتعلقة

هل يمكن توثيق الأوراق المطلوبة من العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا بمصر؟

السبت، 13 مايو 2023 11:01 ص

إجراءات التحويل للجامعات المصرية للطلاب الدارسين فى السودان وروسيا وأوكرانيا

السبت، 13 مايو 2023 10:28 ص

فتح باب تحويل الطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية للجامعات الخاصة والأهلية.. التقديم إلكترونيا ومباشر للكليات المناظرة فقط.. واختبار تحديد مستوى للمحولين من جامعات غير معادلة

السبت، 13 مايو 2023 07:00 ص

فتح باب تحويل الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان للجامعات المصرية اليوم

السبت، 13 مايو 2023 03:00 ص

كل ما تريد معرفته عن تحويل العائدين من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان

الجمعة، 12 مايو 2023 03:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة