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التعليم: لا أعمال سنة بالشهادة الإعدادية ومجموع الطالب حاصل درجاته بالترمين

السبت، 13 مايو 2023 02:48 م
التعليم: لا أعمال سنة بالشهادة الإعدادية ومجموع الطالب حاصل درجاته بالترمين وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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أكدت المديريات التعليمية، أنه لا توجد أعمال سنة بتقييمات طلبة الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، وتحدد حالة الطالب بحاصل مجموع درجات الفصلين الدراسيين، موضحة أن المجموع الكلي لامتحانات الشهادة الإعدادية 280 درجة .

وانطلقت اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات وفق الجداول المعلنة من قبل المديريات التعليمية.
 
وأدى قرابة 125 ألفا و247 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية عام ومهنى امتحان اللغه العربية فى 595 لجنة امتحانية بمحافظة الدقهلية، حيث أكدت  مديرية التربية والتعليم، أن غرفه العمليات رصدت مخالفات امتحانية باللجان بإدارات (السنبلاوين وشرق ودكرنس)، حيث قامت الطالبة "م أ" بلجنة السنبلاوين الإعدادية بنات والطالبة "ر م" بلجنة فخر الدين بإدارة شرق التعليمية و "ع ا" المراقب الأول بلجنة ميت طريف التابعة لإدارة دكرنس التعليمية بتصوير الورقة الامتحانية بغرض الغش، وتم تحويل المخالفة للشؤون القانونية لاتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه الطالبات والمراقب الأول حسب نص قانون تجريم الغش.
 
 وأكد ناصر شعبان، مدير المديرية، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية بكل صرامة وحزم تجاه المقصرين والمخالفين من الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، كما تم استبعاد رئيس لجنه امتحانية و2 مراقب أول لتقاعسهم فى أداء عملهم، كما كلف شعبان بحصر كل من غاب عن اللجنة بدون عذر وتوقيع الخصم ثلاثة أيام بالأمر المباشر مؤكدا على توفير كل الأجواء المناسبة للطلاب.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الشهادة الإعدادية

مجموع امتحان الشهادة الإعدادية

اخبار مصر



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