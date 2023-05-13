اليوم السابع
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التموين: شح الذهب كان سببا فى ارتفاع سعره.. وإلغاء الرسوم الجمركية فتح السوق

السبت، 13 مايو 2023 10:37 م
التموين: شح الذهب كان سببا فى ارتفاع سعره.. وإلغاء الرسوم الجمركية فتح السوق وزارة التموين
محمد شرقاوى

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قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن شح الذهب في السوق، كان سببا في ارتفاع سعره، وإن قرار إلغاء الرسوم الجمركية فتح السوق للمعدن الأصفر.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء دي إم سي، المذاع عبر قناة "دي إم سي": "الارتفاعات التي حدثت ارتفاعات مزعجة، وأصبح سعر الذهب المصري أغلى حوالي 600 جنيه عن الذهب السعودي والخليجي.. وقرار إعفاء الوافدين من الرسوم الجمركية على الذهب جاء بسبب نقص المعروض بالأسواق".
 
وتابع: "مسموح بدخول أي كمية من الذهب بدون أي رسوم جمركية وبرسوم بسيطة جدا تعتبر جنيهات فقط وهى ضريبة القيمة المضافة على الذهب ستطبق على المصنعية فقط".

التموين

شح الذهب

الرسوم الجمركية

المعدن الاصفر

ايمان الحصري



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