إجراءات التحويل للجامعات المصرية للطلاب الدارسين فى السودان وروسيا وأوكرانيا

س : ما الإجراءات التي يتبعها الطلاب الدارسون بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية؟

ج: بداية من اليوم السبت الموافق 13 مايو، يمكن للطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبون في التحويل للجامعات المصرية الخاصة والأهلية، التقدم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة الخاصة أو الأهلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، على أن تتولى الجامعة مسئولية إرسال بياناته إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة مدى اعتماد جامعته من عدمه، تمهيدًا لاستكمال باقي إجراءات التحويل.