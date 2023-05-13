اليوم السابع
Ads
السبت، 13 مايو 2023 12:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إجراءات التحويل للجامعات المصرية للطلاب الدارسين فى السودان وروسيا وأوكرانيا

السبت، 13 مايو 2023 10:28 ص
إجراءات التحويل للجامعات المصرية للطلاب الدارسين فى السودان وروسيا وأوكرانيا الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بالتزامن مع بدء إجراءات قبول وتحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية للالتحاق بالجامعات المصرية والأهلية، أعد المركز الإعلامى برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى رصد لاستفسارات الطلاب وأسئلتهم الخاصة بإجراءات التحويل، وجاء من ضمن الاسئلة:-
 

س : ما الإجراءات التي يتبعها الطلاب الدارسون بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية؟

ج: بداية من اليوم السبت الموافق 13 مايو، يمكن للطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبون في التحويل للجامعات المصرية الخاصة والأهلية، التقدم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة الخاصة أو الأهلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، على أن تتولى الجامعة مسئولية إرسال بياناته إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة مدى اعتماد جامعته من عدمه، تمهيدًا لاستكمال باقي إجراءات التحويل.

وكان وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإجابة عن كافة الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ وذلك تيسيرًا على الطلاب.
 
 

التعليم العالى

اخبار مصر

الجامعات الخاصة

الجامعات الأهلية

الطلاب العائدين من السودان

روسيا

اوكرانيا

التحويل من الجامعات السودانية إلى المصرية

قواعد قبول الطلاب العائدين من أوكرانيا

التحويل من الجامعات الروسية إلى مصر

التحويل من الجامعات الأوكرانية إلى المصرية

إجراءات التحويل للجامعات المصرية للطلاب الدارسون بالسودان

إجراءات التحويل للجامعات المصرية للطلاب الدارسون بروسيا

إجراءات التحويل للجامعات المصرية للطلاب الدارسون بأوكرانيا

شروط التحويل من كليات الطب الأجنبية للجامعات المصرية

التحويل من طب السودان إلى مصر

الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين

نظام المقاصة في الجامعات المصرية

جامعات تقبل التحويل من الخارج

التحويل بين الجامعات بعد السنة الأولى

التحويل لجامعة الجلالة

تحويل طلاب أوكرانيا

الطلبة العائدين من أوكرانيا

طلاب الطب في أوكرانيا

الطلاب المصريين في أوكرانيا

شروط التحويل من جامعة خارج مصر

التحويل بين الجامعات الحكومية

تحويل الطلاب الوافدين

موعد التحويل بين الجامعات 2023

مصير الطلاب المصريين في السودان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة