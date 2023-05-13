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للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية..

هل يمكن توثيق الأوراق المطلوبة من العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا بمصر؟

السبت، 13 مايو 2023 11:01 ص
هل يمكن توثيق الأوراق المطلوبة من العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا بمصر؟ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعد المركز الإعلامى برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى رصد لاستفسارات الطلاب العائدين من جامعات السودان وروسيا وأوكرانيا وأسئلتهم الخاصة بإجراءات التحويل، وجاء من ضمن الاسئلة الإجراءات الخاصة بتوثيق الأوراق المطلوبة، وهل يمكن إجراء التوثيق من مصر، خاصة وأن من ضمن الأوراق المطلوبة إثبات الإقامة بشتى الطرق التسلسل الدراسي ودرجات النجاح مُعتمدة من الجامعة والمكتب الثقافي "إن وجد" (عدا طلاب الفرقة الأولى) المحتوى العلمي الذى درسه الطالب مُعتمد من الجامعة والمكتب الثقافي "إن وجد" (عدا طلاب الفرقة الأولى):-
 

ما هي شروط إجراءات توثيق الأوراق المطلوبة؟ وهل يمكن إجراء التوثيق من مصر؟

-  التواصل مع المكاتب الثقافية بالسفارات المصرية بالخارج لإتمام عملية التوثيق، أو يتم التوثيق من المكاتب الثقافية بالسفارات الأجنبية فى القاهرة، وفي هذه الحالة يتم بعدها التصديق من مكاتب تصديقات وزارة الخارجية المصرية.
 
وكان وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإجابة عن كافة الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ وذلك تيسيرًا على الطلاب.
 
 

 


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