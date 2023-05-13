وزير الزراعة يصل القاهرة قادمًا من واشنطن بعد مشاركته فى قمة المناخ

كتبت ـ أسماء نصار

وصل السيد القصير و زير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى القاهرة قادمًا من واشنطن بعد مشاركته فى مؤتمر قمة المناخ بحضور توم فيلساك – وزير زراعة الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد كبير من وزراء الزراعة والتغير المناخي لكثير من دول العالم، وكذلك رؤساء المنظمات الدولية والسفراء وشركاء التنمية .

‎وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الدولة المصرية تبنت برامج الابتكار والتكنولوجيا في مجال الزراعة من خلال تعميق دور البحوث التطبيقية في مجال استنباط الأصناف قصيرة العمر والمتحملة للإجهادات المناخية، فضلاً عن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وبرامج الزراعة الذكية مناخياً مع التوسع في الميكنة الزراعية الحديثة والتطبيقات الرقمية وأنظمة الإنذار المبكر وزيادة مرونة وتدعيم القطاع الزراعي في المناطق الهامشية والهشة مناخياً مع إطلاق مبادرات تشجيع التحول إلى نظم الري الحديث، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية كأحد التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في الدولة المصرية.

‎وأضاف القصير، أن الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أطلقت مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدامFAST خلال مؤتمر المناخ COP27 على هامش يوم التكيف والزراعة في 12 نوفمبر 2022 ، والتي استهدفت تحفيز حشد التمويل لبرامج التكيف والابتكار الزراعي حيث يشير الواقع إلى عدم قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على تمويل هذه البرامج من موازنتها.