اليوم السابع
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البابا تواضروس يزور "الكولوسيوم" موضع تعذيب المسيحيين الأوائل في روما.. صور

السبت، 13 مايو 2023 05:09 م
البابا تواضروس يزور "الكولوسيوم" موضع تعذيب المسيحيين الأوائل في روما.. صور البابا تواضروس الثانى يزور الكولوسيوم
كتب: محمد الأحمدى

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زار قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والوفد المرافق لقداسته صباح اليوم الكولوسيوم (Colosseo بالإيطالية) في وسط العاصمة الإيطالية روما، وهو أحد المعالم  الأثرية المسيحية المهمة، بوصفه أحد أهم الأماكن التي استشهد فيه المسيحيون على يد أباطرة الرومان.
 
والكولوسيوم عبارة مدرج حجري ضخم أنشأه الإمبراطور فسبازيان في القرن الأول الميلادي هدية للشعب الروماني. وهو يقع شرق المنتدى الروماني مباشرة.
 
واستمع قداسة البابا والوفد المرافق لشرح تاريخي للمكان، الذي يعد رمزًا أيقونيًّا لروما التاريخية، ويوجد قوس قسطنطين الملك قرب المدخل الرئيسي للكولوسيوم، الذي بني عام 315 ميلادية تكريمًا لانتصار قسطنطين الأول على ماكسينتيوس في بونس ميلفيوس.
 
وأُهمل الكولوسيوم لعدة قرون، فكانوا يأخذون من حجارته، لبناء المباني، ومن بينها الحجارة التي بنيت منها كاتدرائيتي القديس بطرس والقديس جون لاتيران، وقصر فينيسيا والتحصينات الدفاعية على طول نهر التيبر.
 
البابا تواضروس الثانى يزور الكولوسيوم (2)
البابا تواضروس الثانى يزور الكولوسيوم 

البابا تواضروس الثانى يزور الكولوسيوم (3)
البابا تواضروس الثانى يزور الكولوسيوم 

البابا تواضروس الثانى يزور الكولوسيوم (4)
البابا تواضروس الثانى يزور الكولوسيوم 

البابا تواضروس الثانى يزور الكولوسيوم (5)
البابا تواضروس الثانى يزور الكولوسيوم 

البابا تواضروس الثانى يزور الكولوسيوم (6)
البابا تواضروس الثانى يزور الكولوسيوم 

البابا تواضروس الثانى يزور الكولوسيوم (7)
البابا تواضروس الثانى يزور الكولوسيوم 

البابا تواضروس الثانى يزور الكولوسيوم (8)
البابا تواضروس الثانى يزور الكولوسيوم 

البابا تواضروس الثانى يزور الكولوسيوم (9)
البابا تواضروس الثانى يزور الكولوسيوم 

البابا تواضروس الثانى يزور الكولوسيوم (1)
البابا تواضروس الثانى يزور الكولوسيوم 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الكولوسيوم

تعذيب المسيحيين



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