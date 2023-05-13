رضا حجازى: التكنولوجيا لا تغنى عن المعلم ودمجها فى المنظومة التعليمية مهم

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التعليم يمر بمراحل متعددة، ونعمل على إدخال التكنولوجيا فى التعليم/ وهذا الأمر يتم بشكل سريع فى الوزارة فى نظام التعليم الجديد، والتكنولوجيا لا تغنى عن المعلم ولكن يتم دمجها فى العملية التعليمية، لأن المعلم يؤثر فى شخصية الطلاب، ومن ثم الوصول إلى التعلم المنتج والمستمر.

وأضاف خلال توقيع اتفاق بين مؤسسة التعليم أولا و فاهم للدعم النفسى لتدريب الاخصائيين الاجتماعيين فى المدارس، أن الجيل الحالى رقمى قائلا: حفيدى لسه مش بيتكلم وبيجيب الموبايل ويلهو بالارقام، مؤكدا أنه لا تطوير التعليم دون الارتقاء بدور المعلم والتى يجب أن يكتسب مهارات جديدة ومصر من الدول القليلة التى استكملت التعليم أثناء جائحة كورونا، وهناك 2500 مدرسة كزوجة بالبنية التكنولوجيا والتعليم الثانوى جميعا يعمل من خلال التابلت وهذا أمر محمود

وأشار الوزير إلى أن جائحة كورونا أثرت على التعليم حيث أغلقت قرابة 75% من مدارسها، فى وجه قرابة 400 مليون طالب، ووقتها تم اللجوء إلى التعليم البديل عبر الإنترنت، موضحا أن مخرجات التعلم يجب أن تختلف لتواكب المستقبل، مشيرا إلى أن الوزارة تسير فى خطة تطوير التعليم بدعم من القيادة السياسية، مشددا على أن رؤية وزارة التربية والتعليم مستمرة فى تطوير مهارات المعلمين.

وطرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة تساؤلات حول، ما هى نواتج التعلم وشكل المناهج وطريقة تقديمها للطلاب وما هى مهارات المعلمين ومؤهلاتهم وأيضا شكل الإدارة المدرسية والمدارس الذكية وشكل المبنى المدرسى فى ظل التحول الرقمى، وما هى مستلزمات المبنى المدرسى وشكل اليوم الدراسى، وما هو شكل التقييم للطلاب هل نحتاج إلى اختبارات تحصيلية التى خلقت الدروس الخصوصية أم نواحى شخصية ونوانج تعلم حقيقة، متابعا: يجب طرح هذه التساؤلات فى مؤتمر اليوم.

جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاق بين مؤسسة التعليم أولا وفاهم للدعم النفسى لتدريب الاخصائيين الاجتماعيين بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مدرسة فاهم للدعم النفسى .

قالت الدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولاً، أنه لا بد من استخدام التكنولوجيا لمواكبة العصر وتطويعها لتكون جزء من حياتنا، موضحة أنه سيتم افتتاح مدرسة بريطانية خلال الشهور المقبلة، مشيرة إلى أن العمل سيتم مع أولياء الأمور والطلاب وهناك سيستم كبير للمدرسة.

وأضافت خلال توقيع اتفاق بين مؤسسة التعليم أولا وفاهم للدعم النفسى لتدريب الاخصائيين فى المدارس، أنه سيتم تدريب 1300 اخصائى اجتماعى، مشددة على أن التعليم قضية وطن.