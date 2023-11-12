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أخبار × 24 ساعة.. بدء تسجيل بيانات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية 2024

الأحد، 12 نوفمبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. بدء تسجيل بيانات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية 2024 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
إعداد سيد الخلفاوى

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