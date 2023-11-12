الرئيسية أخبار عاجلة أخبار × 24 ساعة.. بدء تسجيل بيانات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية 2024 الأحد، 12 نوفمبر 2023 12:00 ص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها: أول تجربة سير على محور عمرو بن العاص من دائرى المريوطية لشارع الهرم.. فيديو الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق بالقاهرة الكبرى وزارة التعليم: بدء تسجيل بيانات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2024 لأول مرة فى العالم.. زراعة مقلة عين لأمريكى فى عملية نادرة استمرت 21 ساعة الهلال الأحمر يعلن حجم المساعدات الدولية لغزة ومصر تتصدر بـ6944 طنا.. إنفوجراف تنسيق بين وزارتى الأوقاف والصحة لإرسال أطباء وتمريض إلى غزة وزارة التموين: زيت الطعام بـ40 جنيها.. وطرح منتج جديد لتنظيف الملابس وزير الأوقاف: 31 مليون جنيه لخدمة القرآن بالنصف الأول من العام المالي 2023 أمطار رعدية غدا بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 20 درجة وزارة التعليم توضح طرق إجراء امتحان تحديد مستوى للطلبة المصريين بالخارج الأوقاف: رعاية الرئيس للمسابقة العالمية تأكيد على اهتمام الدولة بالقرآن الكريم وحفظته التضامن فى أسبوع.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى 30 نوفمبر التعليم تعلن انطلاق المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية لطلبة المدارس الفنية الأسبوع الخامس.. طرح السلع الغذائية بالأسواق ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التموين: المكون المحلى بمنتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية يتجاوز 75% مليون للمركز الأول.. وزير الأوقاف: 8 ملايين جنيه جوائز مسابقة القرآن وزير الأوقاف: أكثر من 67 مليون جنيه في خدمة القرآن خلال العام الحالي 2023 وزارة الصحة: إنشاء مبنى كبير للمعامل المركزية للكشف عن الأمراض فى بدر الهلال الأحمر المصرى يعلن تسليم 750 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غرة وزيرة التضامن: نستهدف تنمية المرأة وتمكينها اقتصاديا وتنفيذ برامج للطفولة المبكرة الزراعة: علاج وفحص 1900 رأس ماشية مجانا لـ 994 من صغار المربين بالأقصر الرى تنتهى من تدريب 19 متدربا من 17 دولة أفريقية وزير الأوقاف يكرم أوائل مسابقة اعرف قدر نبيك والفائزين بمسابقة القرآن الكريم وزارة النقل: القطاع البحرى ينفذ إجراءات لتعظيم سياحة اليخوت.. تعرف عليها وزارة الصحة تكشف روشتة مواجهة الفيروسات التنفسية فى فصل الشتاء وزير الأوقاف يشيد بكلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية: صريحة وحاسمة وزيرة التضامن: مشاركة الشباب في إيصال المساعدات لشعب فلسطين تحت رعاية الدولة وزيرة التضامن: إتاحة خدمات بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وزارة الصحة: تشكيل لجنة إدارة أزمة لرصد أى أمراض ناتجة عن الصراع فى غزة اخبار مصر اخبار مصر اليوم اهم الاخبار وزارة التربية والتعليم التعليم الامتحانات الثانوية العامة الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. مصر المقصد السياحى الأفضل لعام 2023 السبت، 11 نوفمبر 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة البرد الجمعة، 10 نوفمبر 2023 12:07 ص أخبار × 24 ساعة.. مد فترة إعفاء واردات الذهب من الجمارك الخميس، 09 نوفمبر 2023 12:09 ص أخبار × 24 ساعة.. إطلاق منصة إلكترونية للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 12:00 ص أخبار 24 ساعة.. التموين: التعاقد على 100 ألف طن سكر أبيض لتعزيز المخزون الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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