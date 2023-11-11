الهلال الأحمر يعلن حجم المساعدات الدولية لغزة ومصر تتصدر بـ6944 طنا.. إنفوجراف

أعلن الهلال الأحمر المصرى حجم المساعدات الانسانية العاجلة من التى تم إرسالها لقطاع غزة من العديد من الدول حتى يوم 10 نوفمبر الجار، موضحا أن مصر تتصدر حجم المساعدات ب 6944.29 طن من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومياة وخيام وغيرها من المساعدات الأخرى.
وعَلى جانب آخر يواصل مطار العريش بشمال سيناء استقبال تدفق المساعدات الدولية لقطاع غزة، حيث تهبط بالمطار يوميا طائرات تحمل مساعدات ومواد إغاثة إنسانية عاجلة يتسلمها فرع الهلال الأحمر المصرى ويعيد نقلها مشحونة على قاطرات إلى بوابة معبر رفح حيث تعبر للجانب الفلسطينى.
وجدير بالذكر أن الهلال الأحمر المصرى كان قد سلم الهلال الأحمر الفلسطيني دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية العاجلة لعدد 81 شاحنة تحتوى على مواد غذائية ومياه ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.
الهلال الأحمر يعلن حجم المساعدات الدولية لغزة ومصر تتصدر بـ6944 طنا.. إنفوجرافالسبت، 11 نوفمبر 2023 11:59 ص
مساعدات غزة
كتب مدحت وهبة
أعلن الهلال الأحمر المصرى حجم المساعدات الانسانية العاجلة من التى تم إرسالها لقطاع غزة من العديد من الدول حتى يوم 10 نوفمبر الجار، موضحا أن مصر تتصدر حجم المساعدات ب 6944.29 طن من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومياة وخيام وغيرها من المساعدات الأخرى.
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أعلن الهلال الأحمر المصرى حجم المساعدات الانسانية العاجلة من التى تم إرسالها لقطاع غزة من العديد من الدول حتى يوم 10 نوفمبر الجار، موضحا أن مصر تتصدر حجم المساعدات ب 6944.29 طن من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومياة وخيام وغيرها من المساعدات الأخرى.
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