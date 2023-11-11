اليوم السابع
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الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق بالقاهرة الكبرى

السبت، 11 نوفمبر 2023 08:51 م
الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق بالقاهرة الكبرى امطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والدلتا وشمال ووسط الصعيد ومدن القناه وشمال ووسط سيناء خلال فترات الليل حتى غد الأحد. وتابعت: يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا. 

 

ويشهد غدا الأحد طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق، ونشاط رياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

 

كما يشهد غدا فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على شمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناه، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وفرص أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على شمال الصعيد والصحراء الغربية، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23.

 







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