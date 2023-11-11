أول تجربة سير على محور عمرو بن العاص من دائرى المريوطية لشارع الهرم.. فيديو

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو يرصد أول تجربة سير على محور عمرو بن العاص الجديد، والذي يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4,5 كم، وعرض 12 حارة مرورية.

وأشارت محافظة الجيزة عبر الفيديو إلى أن المحور الجديد يعد أحدث محور مصري من دائري المريوطية إلى شوارع الهرم وترسا وفيصل، مشيدة بما سيحققه المحور من طفرة كبيرة في نقل الحركة المرورية من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري بالمريوطية في دقائق معدودة.

وأوضحت المحافظة من خلال الفيديو خط السير على المحور الجديد ابتداءً من منطقة المريوطية في الاتجاه القادم من الطريق الدائري المريوطية أو طريق المريوطية السطحي، مرورًا بمنطقة العروبة ومنطقة الثلاثيني وشارع المحولات ترسا وشارع ترسا الرئيسي وشارع الشيخ أحمد نصر، ومن ثم النزول من خلال منزل شارع ترسا والهرم بالمحور نحو شارع الشيخ أحمد نصر أو شارع المحولات هرم وصولًا لشارع الهرم وهو نهاية مسار المحور في ذلك القطاع، حيث استغرقت الرحلة نحو 3 دقائق فقط.