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أمطار رعدية غدا بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 20 درجة

السبت، 11 نوفمبر 2023 03:03 م
أمطار رعدية غدا بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 20 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق ، ونشاط رياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد .
 
كما يشهد غدا فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على شمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناه ، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ، وفرص أمطار متوسطة ورعدية  أحيانا على شمال الصعيد والصحراء الغربية ، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23.
 
 
 
 
 






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