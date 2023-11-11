التموين: المكون المحلى بمنتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية يتجاوز 75%

كتبت مدحت وهبة

أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، سعي الدولة إلي تعظيم القدرات الإنتاجية للشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائيه، وتلبية احتياجات السوق المحلية وفتح منافذ تصديرية لافتا إلى أن الشركة القابضة للصناعات لديها ذراعين أحداهما تجارى وآخر صناعي، وأن الدولة لديها استراتيجية لتعزيز قدرات الشركات التابعة ورفع كفاءة المنتج المحلي وزيادة تنافسيتة.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى إن الطاقة لشركة النيل للزيوت والمنظفات التابعة للوزارة، تبلغ نحو 8 آلاف طن شهرياً منهم 7 آلاف طن مخصصة للبطاقات التموينية طن، بجانب 1000 طن حر ، بخلاف إنتاج مايقرب من 20 ألف طن منظفات ، حيث يتم توزيعها بمحافظات والوجه البحري والقبلي ، من خلال 10 معارض دائمة علي مستوي الجمهورية بجانب طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وأنه يتم استخدام مواد ذات جوده عاليه تضاهي مثيلتها بالاسواق الخارجية، مؤكداً أن نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائيه تصل لأكثر من 75% مما يجعلها مؤهلة للتصدير.