وزارة الصحة: إنشاء مبنى كبير للمعامل المركزية للكشف عن الأمراض فى بدر

كتبت أمل علام

قال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائى، خلال افتتاح المؤتمر الخامس للمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان المنعقد حاليا بالقاهرة، إن هناك مبنى كبيرا سيتم افتتاحه قريبا للمعامل المركزية يتم إنشاؤه على أحدث مستوى بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مدينة بدر وسيشمل على العديد من الفحوصات مثل فحص الفيروسات وفحص الجينوم والتتبع الجينى والفحوص المتعلقة بنواقل الأمراض.

وأوضح، إن العالم كله يتحدث عن التغير المناخى وطبيعة الأمراض التى تزيد مع التغير المناخى ، مشيرا إلى أنه سيكون لدينا معمل متخصص لمراقبة واكتشاف الأمراض، حيث يتولى مهمة الكشف عن الامراض التى يمكن ان تظهر فى اى مكان وجارى التجهيز المكان حاليا تمهيدا لافتتاحه.

وأضاف، إن المؤتمر يعقد تحت شعار الصحة الواحدة ، موضحا، إن العالم كله يهتم بالأمراض والتغيرات المناخية التى تحدث وهناك معمل متخصص جارى التجهيز له، موضحا إن هناك أمراض كثيرة حيوانية المنشأ فهناك 60% من الأمراض المعدية التى يصاب بها الإنسان حيوانية المنشأ، و75% من الأمراض المستجدة التى تصيب الإنسان حيوانية المنشأ، وهناك 5 أمراض تصيب الإنسان 3 منهم حيوانية المنشأ، لذلك عندما نتحدث عن الصحة الواحدة فان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قد أطلق الإطار الاستراتيجى الوطنى للصحة الواحدة فى إبريل الماضى فان صحة الإنسان والبيئة والنبات منظومة متكاملة مع بعضها البعض.

وقال إن المؤتمر فيه جميع الجامعات المصرية ووزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص، ناقش الجديد فى مجال المعامل والذكاء الاصطناعى فى مجال تشخيص الأمراض المختلفة، موضحا ، إن المعامل المركزية هى قلب التشخيص عندما نتحدث عن مرض معدى نريد عرفت فيتم ذلك من خلال خلال المعامل المركزية وبالتالى فان دورها كبير، ولديها جميع الكواشف التى تكتشف ذلك وهى لها دور كبير فى اكتشاف الأمراض التى تتفسى أو قد تنتشر فى أى مكان فى العالم وفى مصر.