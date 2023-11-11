تنسيق بين وزارتى الأوقاف والصحة لإرسال أطباء وتمريض إلى غزة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، نؤكد على تقديرنا لتلك المواقف العظيمة التى اتخاذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تجاه الحفاظ على أمننا القومى والقضية الفلسطينية فى آن واحد، وهو ما أكده لن يكون هناك حل على حساب القضية الفلسطينية، مشددا على رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء، وهو ما جعل كل التوجهات العالمية تتراجع عن تلك الفكرة وهو التهجير القسرى وهو جريمة .

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر التحضيرى للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن المآسى التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى لا يتحملها أحد، مشيدا بالدور المصرى فى تقديم المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحى الفلسطينين، لافتا إلى دور وزارة الأوقاف برفض تصفية القضية الفلسطينية بالتنسيق مع وزراء الشئون الاسلامية بالدول العربية، بالاضافة إلى ارسال 200 طن من السلع الغذائية، و50 طن لحوم، وجارى التنسيق مع وزارة الصحة بإرسال طاقم طبى متخصص فى أمراض العظام والجراحة وطاقم تمريض ،بالاضافة إلى ادوات تمكنهم من القيام بمهامهم وذلك من مستشفى الدعاه، لقطاع غزة .