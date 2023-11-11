وزير الأوقاف يشيد بكلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية: صريحة وحاسمة

كتب لؤى على

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمام القمة العربية، مؤكدًا أنها دقيقة وصريحة وحاسمة، وندعم بقوة كل ما أكد عليه في كلمته، من الدعوة إلى :

أولًا: الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط.

ثانيًا: وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان خارج أرضهم.

ثالثًا: اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

رابعًا: ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

خامسًا: التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناءً على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".

سادسًا: إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.