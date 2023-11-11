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وزارة التعليم توضح طرق إجراء امتحان تحديد مستوى للطلبة المصريين بالخارج

السبت، 11 نوفمبر 2023 11:43 ص
وزارة التعليم توضح طرق إجراء امتحان تحديد مستوى للطلبة المصريين بالخارج وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يُجرى امتحان تحديد مستوى للطلاب المصريين العائدين من الخارج المقيدين على نظام أبنائنا في الخارج والحاصلين على شهادة الصف الثالث الإعدادى (اجتاز ) في ذات العام والراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي المختلفة ومدارس المتفوقين الثانوية، ويتم قيدهم كطلاب منتظمين، وتطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم.
 
وأكدت الوزارة أن الطلاب المصريون العائدون من الخارج المقيدون على نظام أبنائنا في الخارج وتم حصولهم على شهادة الصف الثالث الاعدادى بنتيجة (اجتاز) وأدوا امتحانات الصف الأول أو الثاني الثانوي وكانت نتيجتهم (اجتاز) على نظام ابنائنا في الخارج سواء أكان في الفصل الدراسي الأول أو نهاية العام يتم إلحاقهم كطلاب منازل في الصف التالي لهم بمرحلة التعليم الثانوي العام على مدارس جمهورية مصر العربية الرسمية .
 
ولفتت إلى أن الطلاب المصريون العائدون من الخارج المقيدون على نظام أبنائنا في الخارج وأدوا امتحانات الصف الأول أو الثاني الثانوي وكانت نتيجتهم (اجتاز) وتم حصولهم على شهادة الصف الثالث الاعدادى سواء شهادات " بدرجات من داخل مصر - بيان تحديد مستوى - شهادة معادلة بمثيلاتها في جمهورية مصر العربية ولهم مجموع اعتباري ويتم التحاقهم في مرحلة التعليم الثانوي العام طبقا لشروط وتنسيق الإدارة التابع لها الطالب حينها كطلاب منتظمين، أما الطلاب الذين أدوا امتحان الدور الأول ضمن امتحانات أبنائنا في الخارج ويؤدون امتحان الدور الثاني في جمهورية مصر العربية تقوم المديرية أو الإدارة التعليمية التي أدى امتحان الدور الثاني بها باستخراج نتيجة الطالبة كاملة بما فيها نتيجة مواد الدور الأول.






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