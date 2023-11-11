الزراعة:‫ علاج وفحص 1900 رأس ماشية مجانا لـ 994 من صغار المربين بالأقصر

يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع الدكتور ايهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية .

قال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بالأقصر وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز .