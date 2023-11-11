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الأوقاف: رعاية الرئيس للمسابقة العالمية تأكيد على اهتمام الدولة بالقرآن الكريم وحفظته

السبت، 11 نوفمبر 2023 11:49 ص
الأوقاف: رعاية الرئيس للمسابقة العالمية تأكيد على اهتمام الدولة بالقرآن الكريم وحفظته محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا بلجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم السبت 11 نوفمبر 2023م.
 
وخلال الاجتماع وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تفضله برعاية المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الثلاثين والتي تعقد في الفترة من (23 إلى 27 ديسمبر 2023م) بالقاهرة تحت اسم فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا (رحمه الله)، مؤكدًا أن رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم تأكيد على اهتمام الدولة المصرية بالقرآن الكريم وحفظته.
 
كما أشار وزير الأوقاف إلى أنه ولأول مرة تعقد المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بدار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، وهذا حدث فريد يضفي مزيدًا من التميز الكبير على المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم من حيث المكان، حيث ستعقد المسابقة في أعظم دار لخدمة القرآن الكريم في العالم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الاسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أم من حيث رفع جوائز هذه المسابقة لأكثر من ثمانية ملايين جنيه هذا العام.
 
 
 






وزارة الاوقاف

مسابقة القران الكريم

القران

الاوقاف



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