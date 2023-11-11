وزيرة التضامن: نستهدف تنمية المرأة وتمكينها اقتصاديا وتنفيذ برامج للطفولة المبكرة

كتب مدحت وهبة

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ إن الوزارة تقوم بجهد كبير لدمج المواطنين المنقولين من الأماكن المطورة ضمن أنشطة الوزارة للاستفادة من كافة برامجها، في إطار إيمانها أن التنمية المجتمعية لن تحدث إلا باستفادة جميع المواطنين من برامج التنمية ، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف تنمية المرأة وتمكينها اقتصاديا وتنفيذ برامج للطفولة مبكرة بالإضافة إلى البرامج الموجهة لذوي الاعاقة، بجانب الشباب المقبل على الزواج من خلال برنامج مؤدة وذلك بالتعاون مع ٢٢ جمعية.



وتفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن اليوم المعرض الذي نظمته الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ضمن فعاليات الملتقى المجتمعي الخاص بمشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية المنفذ بين الجانبين، وذلك بمركز الخدمات المتكاملة التابع للوزارة بمنطقة الاسمرات.



وأعربت الوزيرة عن سعادتها لسعادة أطفال منطقة الاسمرات ودمجهم في الأنشطة التي يقدمها مركز الخدمات المتكاملة التابع للوزارة بالمنطقة.



كما تفقدت الوزيرة جناح حملة هنوصلك لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدتهم في الحصول على التسهيلات والمزايا التي توفرها البطاقة