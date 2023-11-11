اليوم السابع
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الهلال الأحمر المصرى يعلن تسليم 750 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غرة

السبت، 11 نوفمبر 2023 01:23 م
الهلال الأحمر المصرى يعلن تسليم 750 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غرة مساعدات غزة
كتب مدحت وهبة

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أعلن الهلال الأحمر المصرى أنه تم تسليم 750 شاحنة تحتوي على مواد غذائية ومياه ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية الى قطاع غرة، حيث تستمر جهود مصر فى في إيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية.

وكان الهلال الاحمر المصرى قد أعلن حجم المساعدات الانسانية العاجلة من التى تم ارسالها لقطاع غزة من العديد من الدول حتى يوم 10 نوفمبر الجارى موضحا ان مصر تتصدر حجم المساعدات ب 6944.29 طن من مواد غذائية وادوية ومستلزمات طبية ومياة وخيام وغيرها من المساعدات الأخرى.







الهلال الاحمر المصرى

مساعدات غزة

مساعدات مصر لقطاع غزة

مساعدات الاغاثة لغزة

المساعدات الدولية لقطاع غزة



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