الهلال الأحمر المصرى يعلن تسليم 750 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غرة

أعلن الهلال الأحمر المصرى أنه تم تسليم 750 شاحنة تحتوي على مواد غذائية ومياه ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية الى قطاع غرة، حيث تستمر جهود مصر فى في إيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية.
وكان الهلال الاحمر المصرى قد أعلن حجم المساعدات الانسانية العاجلة من التى تم ارسالها لقطاع غزة من العديد من الدول حتى يوم 10 نوفمبر الجارى موضحا ان مصر تتصدر حجم المساعدات ب 6944.29 طن من مواد غذائية وادوية ومستلزمات طبية ومياة وخيام وغيرها من المساعدات الأخرى.
الهلال الأحمر المصرى يعلن تسليم 750 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غرةالسبت، 11 نوفمبر 2023 01:23 م
مساعدات غزة
كتب مدحت وهبة
أعلن الهلال الأحمر المصرى أنه تم تسليم 750 شاحنة تحتوي على مواد غذائية ومياه ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية الى قطاع غرة، حيث تستمر جهود مصر فى في إيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية.
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أعلن الهلال الأحمر المصرى أنه تم تسليم 750 شاحنة تحتوي على مواد غذائية ومياه ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية الى قطاع غرة، حيث تستمر جهود مصر فى في إيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية.
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