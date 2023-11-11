الأسبوع الخامس.. طرح السلع الغذائية بالأسواق ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

وتوفر وزارة التموين من خلال المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة ، كما تستمر الوزارة في التعاقد على شراء المنتجات في إطار تأمين مخزون استراتيجى من السلع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

كان الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد اصدر توجيه وزارى، بشأن قواعد تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع، تنفيذا لتوجيهات الحكومة بشأن التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار وأن يعامل السكر الـذي يـتم طرحـة من خـلال البورصة المصرية للسلع ويتم تعبئته وتداوله معاملة السـكر التمويني ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخـالف سـواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.